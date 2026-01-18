Ocurrió esta mañana sobre la avenida José Ingenieros, Km 5. El automovilista no fue localizado.

Volcó, abandonó el vehículo y se fue a pie

El conductor de un vehículo Ford Fiesta protagonizó un vuelco este domingo por la mañana sobre la avenida José Ingenieros, a la altura del barrio Km. 5.

Tras el incidente, el conductor descendió del rodado y se retiró del lugar a pie, informó Del Mar Digital, sin que hasta el momento se hubiera podido determinar su paradero.

De acuerdo con la información recabada, no se registraron personas lesionadas en el hecho. En el sector trabajaron tres inspectores de Tránsito que realizaron las tareas de control y ordenamiento vehicular mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.