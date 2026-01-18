Un grupo de turistas fue retirado del predio tras un episodio de burlas hacia una feriante. La situación quedó registrada en un video.

¿Por qué echaron a jóvenes israelíes de la Feria Regional de El Bolsón?

Un grupo de turistas israelíes fue retirado del predio de la Feria Regional de El Bolsón luego de, según cuentan los testigos, haberse burlado de una de las feriantes que exhibía una bandera de Palestina.

La situación tuvo lugar este sábado y quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al grupo alejándose del puesto y siendo recibido con insultos de las personas que se encontraban en ese lugar. Incluso en el final del video se puede apreciar a un vecino que los invita a pelear.

Posteriormente, los turistas fueron escoltados fuera de la feria, mientras se escuchaban manifestaciones verbales por parte de quienes intervinieron en la situación.

Hasta el momento, la organización de la Feria Regional de El Bolsón no emitió una comunicación oficial respecto a lo ocurrido.