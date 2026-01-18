El Cerro Hermitte se desplazó 1.500 metros

El deslizamiento del Cerro Hermitte desencadenó una situación crítica en Comodoro Rivadavia, con un impacto directo sobre el barrio Sismográfica y zonas aledañas. El fenómeno, que había comenzado de manera gradual días atrás, se aceleró de forma abrupta durante la noche, obligando a evacuar de urgencia a más de 250 familias.

El viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli, calificó el escenario como “sumamente complejo” y explicó que el movimiento del cerro superó las previsiones iniciales.

“Es una situación sumamente compleja. El desplazamiento había comenzado hace unos días, pero en la noche de ayer tuvo una aceleración mucho mayor a la esperada”, señaló en comunicación con C5N. Según detalló Sampaoli, el corrimiento del terreno alcanzó una magnitud considerable, comprometiendo una extensa franja del cerro.

“Estamos hablando de aproximadamente 1.500 metros longitudinales de cerro que se han desplazado hacia abajo”, precisó. Este movimiento afectó principalmente al barrio Sismográfica, donde se concentra el mayor número de viviendas dañadas, aunque también se registraron impactos en otros sectores de la ciudad.

“El barrio más afectado es Sismográfica, con alrededor de 250 familias que viven allí, pero también hay sectores de otros barrios que han sido alcanzados en menor medida”, indicó el funcionario.

Además de Sismográfica, el desplazamiento del cerro comprometió áreas del Marquesado, Alto del Tres y zonas cercanas a la avenida Mazaredo. Equipos técnicos y geólogos municipales trabajan en el relevamiento del terreno para determinar el alcance total del daño y las condiciones de estabilidad.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno no está completamente detenido y que el riesgo persiste. “Los especialistas nos plantean que hay que estar atentos. La zona sigue inestable y no se descarta que pueda haber nuevos movimientos”, sostuvo Sampaoli.

Pese a la magnitud del derrumbe, el viceintendente remarcó que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, un dato considerado clave por el nivel de destrucción observado. “Más allá de la magnitud del desplazamiento, no ha habido víctimas fatales ni personas heridas”.