Piden a residentes de El Marquesado que se auto evacuen

Desde el municipio aseguraron que darán todas las garantías de seguridad, pero que es necesaria la evacuación en El Marquesado y Los Tilos porque los movimientos de suelo continuarán.

“No tenemos certeza de qué es lo que puede suceder” sostuvo el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas, a la hora de solicitar a los residentes de El Marquesado y Los Tilos que también se evacúen por razones de seguridad. El pedido se hizo extensivo a quienes viven en la zona alta de Sismográfica. Es que es un hecho que en las próximas horas el Cerro Hermitte continuará moviéndose.

“Desde nuestro lugar, nosotros podemos garantizar que esas zonas quedarán seguras en este plazo que marcaron recién para generar tranquilidad en cada uno de los vecinos. Ya tenemos constituidos equipos de profesionales; más de 10 trabajadores sociales que están trabajando en el territorio con los relevamientos”, añadió el funcionario.

Luego, resaltó que “por parte del Ministerio de Seguridad se garantizó la seguridad del espacio y que el vecino no tenga miedo de que al salir va a tener alguna cuestión de inseguridad que pueda poner en peligro algo; eso lo tenemos que garantizar”.

Asimismo, Rivas sostuvo que “es entendible en esta situación de crisis” la resistencia de quienes se niegan a irse por las próximas 48 horas, aunque insistió en que ello es necesario.

Recordó además que el año pasado “tuvimos una intervención muy puntual, con una de las secretarías, respecto de lo que es el relevamiento en Sismográfica. Hay situaciones que nosotros tenemos que seguir chequeando y contemplando y recabando ese dato por sobre todas las cosas para garantizar la vida de las personas”.

El secretario también dio garantías “no solo en la cuestión alimentaria, sino en las situaciones que se están generando respecto a adultos mayores; personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con los medicamentos”.

Más adelante, insistió en que “el Estado va a estar para acompañarlos. Es una situación excepcional y nosotros estamos de este lado, pero como funcionarios públicos tenemos que tener por sobre todas las cosas la tranquilidad para llevar esto adelante en este contexto. Para eso estamos acá. Que el vecino se sienta tranquilo; por ahí es complejo marcarlo en este contexto difícil, pero hay un estado que estuvo, que está y que va a estar para poner en valor la vida de cada uno de los vecinos del Comodoro Rivadavia”.

Rivas indicó que “vamos a tener horas de muchísimo trabajo; tenemos equipos abocados y y programas de trabajo puntuales”.