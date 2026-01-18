El intendente resaltó la prevención que evitó víctimas

Othar Macharashvili calificó de “catástrofe” lo que ocurrió en el barrio Sismográfica y valoró que no haya habido que lamentar víctimas. Además, garantizó ayuda estatal para los afectados.

“Lo denominamos una catástrofe”, afirmó el intendente Othar Macharashvili apenas inició este domingo a las 13 la conferencia de prensa para repasar lo ocurrido desde la medianoche en el barrio Sismográfica, luego del movimiento de suelos del Cerro Hermitte que llevó a la evacuación de decenas de familias.

“Realmente tuvimos mucha suerte de que no se haya tomado víctimas porque nosotros venimos trabajando para preservar precisamente la entidad física y psíquica de los vecinos afectados”, añadió el mandatario, recordando que desde el municipio “se venía monitoreando desde hace tiempo la situación; se venía trabajando con los vecinos. Enseguida activamos el protocolo para estar cerca del vecino, contenerlo y asistirlo”.

Luego, valoró el trabajo de los secretarios municipales y de todos los que están trabajando para garantizar el orden en las evacuaciones y que los lugares a donde son llevados los vecinos cuenten con todo lo necesario.

“Los que se evacuaron están siendo asistidos en tres centros. Quiero agradecer al Colegio de Psicólogos que se puso en contacto y a los bomberos por su rapidez profesional y humana; así como a la policía de la provincia. Nosotros siempre estamos trabajando en forma conjunta con todos los actores. Vamos a estar al lado del vecino hoy y después, con una batería de acciones acorde a cada caso”, concluyó el intendente.