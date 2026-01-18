Habrá asistencia habitacional para familias afectadas

El intendente Othar Macharashvili confirmó que se implementarán medidas urgentes para atender los daños materiales y acelerar planes de vivienda, mientras continúan las evaluaciones técnicas en la zona.

Tras los desplazamientos registrados en el Cerro Hermitte, el Municipio avanzó en definiciones vinculadas a la asistencia de las familias damnificadas. El intendente Othar Macharashvili aseguró que el eje del acompañamiento estará puesto en la contención de las consecuencias materiales y en la búsqueda de soluciones habitacionales acordes a la magnitud de la emergencia.

En ese marco, el jefe comunal explicó que, si bien aún no es posible brindar precisiones técnicas, existe claridad sobre la necesidad de intervenir con planes de vivienda. “Vamos a trabajar para dar respuesta a lo material y a todo lo que haga falta. Sabemos que hay que asistir con soluciones habitacionales”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se gestionará la agilización de los programas de vivienda otorgados por el Gobierno Provincial, con el objetivo de anticipar los plazos habituales y dar una respuesta más rápida a los vecinos afectados. Según indicó, se desplegará un conjunto de acciones específicas que contemplará la situación particular de cada familia.