Alfredo Gómez afirmó que se cortarán todos los servicios, por lo que se verán afectados también quienes viven en El Marquesado/Los Tilos.

"Es posible que se rompa la cañería de gas", dijo un vecinalista

El representante vecinal de la zona de El Marquesado/Los Tilos y la avenida Mazzaredo, Alfredo Gómez, consideró necesaria la evacuación de quienes allí viven, por razones de seguridad.

“Todavía se mueve el cerro; es evidente; se ve minuto a minuto. En la zona que yo represento aún es calmo; se mueve despacio; no es como en Sismográfica”, donde hubo que evacuar a decenas de familias en las primeras horas de este domingo.

“Es probable que después se mueva para este lado”, acotó el referente vecinal de El Marquesado, quien resaltó que “hay vecinos que se quedan porque tienen temor por sus cosas. Es importante hablar con las autoridades para ver qué seguridad garantizan”.

No obstante, consideró que la evacuación es necesaria por estrictas razones de seguridad, más allá de que se cortarán los servicios de agua y gas y de que existe la probabilidad de que haya roturas de cañerías.