La angustia al pie del Cerro Hermitte no se limitó a las pérdidas materiales. Apenas se pudo, se implementó un plan para localizar a las mascotas.

En medio de la catástrofe se implementó un plan de rescate de mascotas

Una vez concluidas las tareas de evacuación de vecinos, un grupo de rescatistas de Defensa Civil y vecinalistas se ocuparon de poner a salvo a numerosas mascotas.

Coordinados por el secretario de Control Urbano y Operativo municipal, Miguel Gómez, se logró rescatar a unas 20 mascotas entre perros y gatos, incluso conejos.

Todo sucedió este domingo a media tarde cuando los rescatistas se abocaron a esa tarea apenas tuvieron la seguridad de que podían recorrer sin peligro las calles del barrio Sismográfica.

A las 17 concluyó la tarea que se había propuesto un grupo de rescatistas que se dedicó a localizar a las mascotas que habían quedado rezagadas tras la evacuación dispuesta esta madrugada.

imagen

Alrededor de una veintena fueron los animales encontrados, los que habían quedado encerrados en sus patios o incluso adentro de las viviendas de la calle Cerro Dragón.

Todo había empezado a la madrugada, cuando entre las 1 y las 5 los bomberos dieron la orden de evacuación total ante la inminencia de nuevos movimientos en el Cerro Hermitte. Les recomendaron a los vecinos llevarse documentos y algo de ropa. Algunos también se fueron con sus mascotas.

Sin embargo, ante la premura del caso y el lógico estrés del momento, no fueron pocos los que se desencontraron con sus mascotas, mientras otras directamente no son de nadie y son de todos. Su hogar no es una vivienda en particular, si no la cuadra, o la esquina donde diariamente alguien se les acerca y les da comida, agua y cariño. Son aquellos denominados “tutores”.

imagen

EN ORDEN Y CON SEGURIDAD

En principio, a las 9 de la mañana, fueron los propios bomberos los que se abocaron a la tarea de recorrer calles, llamar a las puertas y prestar atención a cualquier movimiento que connotara la presencia de las mascotas. Es que muchas sentían temor por lo que sucedía en ese momento en que el sector era cercado por seguridad y los residentes dejaban sus viviendas.

Poco más tarde, se habilitó a la gente a regresar con cuidado –y por tandas- para llevarse algún otro elemento de necesidad y, también, a las mascotas que hallaran.

imagen

Es que cuando el Cerro Hermitte comenzó a ceder este domingo a la madrugada y el barrio Sismográfica se vació a contrarreloj, la prioridad era clara: salir con vida. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas y el movimiento del suelo parecía dar breves treguas, otras urgencias emergieron con fuerza entre los evacuados. No tenían que ver con paredes caídas ni con calles partidas, sino con animales atrapados.

“Volví solo por el perro”, dijo un joven mientras descendía del barrio con su mascota en brazos, todavía temblorosa. Como él, otros vecinos y rescatistas se dedicaron a pensar también en quienes son parte de sus vidas.

Si bien en principio algunos habían llegado a sus nuevos alojamientos con la angustia de no haber podido hallar a sus mascotas, esto fue remediado más tarde por la tarea de los rescatistas. En medio del caos, el reencuentro con el perro, o el gato, fue una alegría significativa para mitigar en parte la angustia y la ansiedad de un domingo muy particular.