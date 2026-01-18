La UNPSJB refuerza el monitoreo científico

Desde la casa de estudios se expresó solidaridad con los vecinos evacuados en Km 3 y confirmaron que equipos técnicos especializados realizan un seguimiento permanente del fenómeno geológico.

Autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) manifestaron su “profundo acompañamiento” a las familias afectadas por el deslizamiento de tierra registrado en la ladera sur del Cerro Hermitte, un fenómeno que impactó de manera directa en los barrios Sismográfica, El Marquesado y sectores aledaños. En ese sentido, este domingo hubo que evacuar de emergencia a casi 250 familias.

Desde la casa de estudios lamentaron las “importantes pérdidas materiales y la destrucción de viviendas, así como la angustia generada entre los vecinos que debieron evacuar de forma urgente, dejando atrás sus hogares y pertenencias en medio de un escenario de incertidumbre”.

En ese contexto, desde la institución que conduce Gustavo Fleitas destacaron que se continúa trabajando de manera ininterrumpida para “priorizar la seguridad de la población, brindar asistencia inmediata y evaluar la evolución del evento geológico”.

La UNPSJB informó que la situación es abordada por una Comisión de Análisis Científico Técnico Interdisciplinaria, creada específicamente para estudiar el fenómeno geológico y geomecánico que afecta al faldeo sur del Cerro Hermitte, en el marco de la Resolución 11/001/2026. Este equipo especializado viene registrando la presencia y evolución del deslizamiento desde hace varios años y mantiene “un seguimiento científico permanente en articulación con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia”.

El objetivo del trabajo técnico es “aportar información precisa y actualizada que permita a las autoridades tomar decisiones fundamentadas y resguardar la integridad física de los vecinos de las zonas afectadas”.

Asimismo, la universidad reconoció el esfuerzo de los equipos de emergencia, Defensa Civil, Bomberos, voluntarios y autoridades municipales que, en condiciones adversas, llevan adelante las tareas de evacuación, contención y asistencia a las familias damnificadas.

Finalmente, instaron a la comunidad a respetar las indicaciones oficiales y a “informarse únicamente a través de canales confiables”. Las personas que requieran ayuda o información adicional pueden comunicarse con los centros de evacuación habilitados o con las líneas de emergencia dispuestas por el Municipio.

Desde la comunidad universitaria reafirmaron su “compromiso y solidaridad, convencidos de que el trabajo conjunto permitirá atravesar esta compleja situación”.