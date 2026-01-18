Mientras familias abandonan sus casas por prevención ante el deslizamiento, residentes advierten movimientos sospechosos de personas y vehículos ajenos al barrio.

Alerta vecinal en El Marquesado luego de las evacuaciones

La evacuación preventiva dispuesta durante la tarde del domingo en el barrio El Marquesado, a raíz del deslizamiento registrado en el cerro Hermitte, encendió una nueva preocupación entre los vecinos.

Al dejar sus viviendas por razones de seguridad, varios residentes comenzaron a advertir la presencia de personas y vehículos desconocidos que circulaban por el sector.

Según relataron, los movimientos llamaron la atención por producirse en un momento de escasa actividad habitual, cuando gran parte de las familias ya se había retirado del barrio.

La situación genera inquietud ante la posibilidad de hechos delictivos, en un contexto marcado por la urgencia y la vulnerabilidad de las viviendas desocupadas.

En ese marco, reclamaron mayor control y presencia preventiva para resguardar las propiedades hasta que se defina si podrán regresar con normalidad.