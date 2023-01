Desde Hawái desmintieron a Maru Bortana

Maru Botana fue foco de las críticas después de contar que una de sus hijas trabaja como empleada doméstica en Hawái y gana 40 dólares por hora. La cocinera detalló que la joven, de 21 años, hace intercambio – sistema que se conoce como “Work and travel” - por lo que pasa cuatro meses trabajando dignamente en Hawái para poder ahorrar y continuar con sus estudios en la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Tras sus dichos, la defenestraron en las redes sociales sin motivos y ahora un grupo de empleadas domésticas desmiente que ganen 40 dólares por hora de trabajo.

“’Aloha'. Mi nombre es Estivalí. Llevo en Maui 18 años. Soy la Property Manager de una casa donde empleamos ‘housekeeping’ (cuidadores de casas) y aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara 40 dólares la hora, la verdad es que no se cobra 40 dólares la hora por hacer ‘housekeeping”, lanzó la mujer en un audio que pasaron en ‘Nosotros a la mañana’.

“Las chicas que tenemos nosotras, hay muchas argentinas, todas son empleadas legales y cobran entre 25 y 30 dólares la hora y pagan sus impuestos de ahí”, indicó.

“Quería decirle a todas las chicas y chicos argentinos que vienen a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados, que no hay mucha demanda de trabajo, está muy difícil el alquiler, no se cobra 40 dólares la hora. Cuando empezás a trabajar cobrás mucho menos que la gente que ya está acá y está legal. El precio es entre 25 y 30 dólares para las chicas con papeles”, finalizó.