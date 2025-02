Desde un corralón de Km 8 advierten sobre estafas virtuales

En el corralón “Aldana”, ubicado en Km 8, se mostraron sorprendidos por reclamos que les llegan por ventas que ellos no hicieron. Incautos compradores han transferido dinero por Marketplace y Facebook a nombre de personas que no tienen vínculo con la firma. De hecho, en “Aldana” no trabajan con los mencionados sitios web.

“Últimamente hemos recibido varios reclamos por estafas que se hicieron por vía de Marketplace de Facebook, con los cuales nosotros no nos manejamos”, sostuvo Angel en declaraciones a AZM Tv.

“Cada vez que se pide un presupuesto a materiales Aldana, se tiene que llamar para corroborar el área antes de realizar un pago o transferencia. En el área figura siempre ‘Materiales Aldana’; no va a nombre de ‘Juan Martín’ o de ‘Daniel Aguirre’”, agregó el vocero de la firma.

El hombre dijo que “se llama, se corrobora el área y recién se hace la transferencia. Una vez realizada la misma por cualquier artículo que se compre, sea en corralón o ferretería, se imprimen las facturas A o B, que vienen con el código QR y el ARCA en la cual está el comprobante autorizado”.

En cambio en las facturas que les presentan las víctimas de las estafas, las facturas no tienen comprobante autorizado, ni código QR.

En este contexto, Angel exhibió una factura falsa en la que alguien pagó 50 mil pesos por “dos ladrillos huecos del 12, siendo que cae de maduro que no tiene sentido. Está bien que hoy la gente anda apurada, pero esto es demasiado”.

El logo que allí muestran los estafadores no es de materiales Aldana y hay otros errores. “En la factura que hacemos nosotros no va el logo; solo está detallado el número de CUIT, como corresponde, con la condición frente al IVA; si es responsable inscripto o no”, concluyó.