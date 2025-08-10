Sucedió en una concesionaria de motos eléctricas de la avenida Yrigoyen. El autor fue un chico de 15 años que resultó demorado y luego restituido a sus padres.

Destrozó una puerta de cristal para robar una moto

A las 7:45 de este domingo, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia intervino en un robo perpetrado en una concesionaria de motos eléctricas. Ocurrió en la esquina de Yrigoyen y Scocco, en proximidades del ingreso al puerto.

La alerta fue dada por un chofer de colectivos que observó el robo.

Los policías constataron que habían destrozado el cristal de la puerta de acceso al comercio. Y a los pocos metros observaron a un adolescente empujando una motocicleta.

Tras corroborar su edad, 15 años y por ser inimputable, la Justicia Penal dispuso la entrega a sus progenitores, indica el reporte oficial.