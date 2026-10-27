Los vecinos denunciaron que el hecho ocurrió en la comisaría Comunal 10, en el barrio porteño de Floresta. Hubo una protesta en la puerta de la seccional.

Desvinculan a policía acusado de matar de un tiro a un perro

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue desvinculado de la fuerza de seguridad acusado de matar de un tiro a un perro que dormía dentro de la Comisaría Comunal N°10, en el barrio porteño de Floresta, y vecinos realizaron una protesta en la puerta de la seccional.

El hecho se dio a conocer a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta” en el que expusieron que la perra Manchita, que vivía en la calle y se resguardaba del frío desde hacía días en la Comisaría, fue asesinada por un efectivo.

Un policía de la Ciudad fue desvinculado acusado de matar de un tiro a un perro en una comisaría

Según trascendió, el acusado, identificado como Tomás Agustín Seco, le habría disparado porque el animal habría querido morderlo.

Este lunes por la tarde, un grupo de vecinos protestó en la puerta de la seccional para pedir explicaciones acerca de la situación, lugar en el que les informaron que el caso ya se encuentra judicializado y el implicado afronta las medidas correspondientes, supo saber la agencia Noticias Argentinas.

Mediante Resolución N°2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso a partir del día de la fecha (26 de octubre) el cambio de situación de revista a Servicio Pasivo del Oficial en cuestión.

En la Argentina, matar a un perro o someterlo a actos de crueldad es un delito penal tipificado por la Ley Nacional N°14.346 que impone insólitas penas.

El monto de prisión va de 15 días a 1 año de cárcel, mientras que, en la Ciudad de Buenos Aires, además de la ley nacional, rigen normativas locales y contravencionales específicas que endurecen las penas económicas y medidas accesorias.

Fuente: Agencia NA