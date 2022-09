Desvincularon de la Oficina Anticorrupción al abogado acusado de tentativa de abuso sexual

Se trata del docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB. No fue confirmado en su cargo a partir de lo ocurrido.

El Fiscal Anticorrupción de Chubut, Diego Carmona, está en la cordillera y se reunió el jueves por la mañana con los concejales de Esquel. En conversación con los medios, recalcó que les hizo saber a los ediles que a la Oficina Anticorrupción “pueden recurrir para hacer algún reclamo o denuncia”.

“La intención es evitar estar atrás de una discusión política. No me gustaría que la oficina sea utilizada para hacer carpetazos, no importa el color partidario. Sí tenemos la obligación de investigar cualquier denuncia”, señaló.

También se refirió al caso de Esquel, referido al abogado Ferrari quien fue denunciado por un presunto hecho de tentativa de abuso sexual en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Patagonia. Era parte de la Oficina Anticorrupción, pero a partir de este hecho, Carmona resaltó que no fue confirmado en el cargo.

“La estabilidad plena del agente se adquiere luego de transcurridos los 6 meses. Para que no la adquiera, hay que hacer una oposición fundada”, explicó. En este sentido, debía confirmarlo en julio y no lo hizo en base a las denuncias, según consiga eqsnotas.com.

Subrayó que, si bien no es su función definir la responsabilidad penal de Ferrari, "hay protocolos, convenios internacionales, para prevenir y erradicar la violencia de género. Los Estados están obligados a cumplirlos”. Por esto, ha dejado de ser agente de la Oficina.