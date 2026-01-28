Detenido tras ingresar a una vivienda en barrio Juan XXIII

El hecho ocurrió en la noche del martes en la calle Mariano Rodríguez. El sujeto fue aprehendido en el patio luego de que un vecino alertara a la Policía.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia intervino este martes por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Rodríguez, en el barrio Juan XXIII, luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el ingreso de un individuo a una propiedad.

Según informó la Policía del Chubut, un testigo dio aviso de que un sujeto había accedido al inmueble tras saltar el paredón perimetral. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al hombre dentro del patio interno de la vivienda, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión.

El individuo fue trasladado posteriormente a la dependencia policial. En tanto, el propietario del inmueble manifestó no conocer al sujeto y expresó su intención de radicar la correspondiente denuncia penal por el hecho.