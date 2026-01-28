Ocurrió a la salida del Teatro Roxy, en Mar del Plata. El sospechoso rompió la cápsula presidencial e impactó con la mano abierta a la ventanilla del vehículo que transportaba al Presidente.

Lo detuvieron por golpear la camioneta en la que viajaba Milei

Un episodio inesperado alteró durante unos segundos la salida del presidente Javier Milei del Teatro Roxy de Mar del Plata. Fue este martes cuando un joven se aproximó al vehículo en el que se retiraba el mandatario, tras participar en el ensayo del espectáculo junto a la humorista Fátima Florez, y golpeó la ventanilla de la camioneta.

La situación, que transcurrió en medio de un clima de apoyo al Presidente y también de expresiones de protestas con presencia policial, concluyó con la detención del sospechoso de 37 años, identificado como Martín G..

Ahora será sometido a una investigación por el delito de “amenazas”.

El incidente ocurrió cerca de las 15 de este martes, cuando Milei se disponía a abandonar el teatro, ubicado en la calle San Luis al 1700, luego de realizar una breve puesta en escena previa al show “Fátima Universal”.

La secuencia se desarrolló con rapidez. Martín G., vestido de negro y portando una mochila, se acercó a escasos metros de la caravana presidencial. Según fuentes policiales, apoyó su mano con un gesto hostil sobre la ventanilla del vehículo asignado a la custodia presidencial, e inmediatamente fue detectado por integrantes del dispositivo de seguridad.

Uno de los agentes logró interceptarlo en el acto y reducirlo en el lugar, quedando el individuo sentado en la esquina, rodeado por al menos 10 efectivos equipados con escudos y palos.

El informe oficial identificó al detenido como argentino, desempleado y que vive en la ciudad de Mar del Plata, pero con domicilio fiscal en el partido bonaerense de Lanús: incluso fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda en su momento. Se dedicaba a proveer servicios de informática.