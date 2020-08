Detienen a expolicía por dejar ciega a una mujer durante una protesta

Según el expediente, Maturana disparó la bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro a Fabiola Campillai, el 26 de noviembre de 2019 en la comuna (barrio) capitalina de San Bernardo, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera que comenzaron el 18 de octubre pasado.

"Hemos podido determinar el mecanismo de disparo, tipo de lesión y arma usada", dijo la subprefecta Carolina Namor, jefa de la brigada de Derechos Humanos de la PDI, y agregó que "los antecedentes específicos serán dados a conocer en la audiencia de formalización".

El impacto de la bomba dejó lesiones irreversibles a la mujer, como la pérdida de la visibilidad.

“No me van a devolver mis ojos, ni mi gusto u olfato, no van a borrar todas las cicatrices que tengo en mi cara y cabeza, así que reparación no hay”, exclamó Campillai a la cadena CNN Chile.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Sergio Micco, expresó su agradecimiento a la brigada de DDHH de la PDI y a la Fiscalía Nacional, y señaló que Carabineros “puede hacer más” y que la fuerza policial pudo actuar con mayor celeridad.

“El 6 de diciembre Carabineros anunció que iniciaron más de 400 investigaciones sumarias, hoy día, a fines de agosto, se da este paso. Podría todo haber sido más rápido”, indicó en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del INDH.

Asimismo, Micco le dio un apoyo a Carabineros, instó a la población chilena a tener más confianza en sus instituciones y alegó que “están siendo capaces de avanzar en la verdad”.

Maturana, quien pertenecía la 14ª Comisaría de San Bernardo, fue dado de baja de la institución el 14 de agosto junto a otro funcionario, el también ex capitán Jaime Fernández, aunque no se notificaron acciones legales en su contra.

Campillai manifestó su clamor por justicia y pidió que los implicados que “arruinaron su vida” cumplan una condena efectiva “en la cárcel, no en sus casas ni arrestos domiciliarios”.

“No hay forma de reparar esto, pero estando ellos presos podemos asegurarnos que no vuelvan a hacer algo como esto”, declaró a CNN Chile.

“Ellos son un peligro para la sociedad y se convierten en unos delincuentes después de que juran defendernos”, agregó.

El procedimiento a Maturana sería de naturaleza similar al del teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien fue acusado como autor material del disparo que dejó ciego al joven Gustavo Gatica, durante una protesta el pasado 8 de noviembre en Plaza Italia, en medio del estallido social.

Crespo fue procesado por los delitos de “apremios ilegítimos” y “lesiones graves gravísimas”, según el Ministerio Público y se encuentra en prisión preventiva desde el 21 de agosto.