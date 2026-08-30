Detuvieron a Callejero Fino con un arma de guerra ilegal

Iba al cumpleaños del novio de María Becerra cuando le secuestraron un fusil de alto calibre sin documentación.

Efectivos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) detuvieron al cantante de música urbana Callejero Fino durante la madrugada del sábado en un control de rutina sobre la autopista Illia, a la altura del barrio de Palermo. Los agentes identificaron al artista mientras conducía una camioneta de alta gama y, al inspeccionar el habitáculo, hallaron un fusil de guerra de procedencia extranjera, calibre 5.56, sin la documentación que acreditara su tenencia legal.

El operativo ocurrió pasadas las 2 de la mañana, cuando el personal apostado en el peaje advirtió que el vehículo circulaba con una de las luces traseras apagadas. Al solicitarle que detuviera la marcha, el intérprete de "Tengo un plan" colaboró de inmediato y bajó la ventanilla sin oponer resistencia. No obstante, los oficiales notaron un movimiento extraño en el asiento trasero y, tras una revisión ocular, divisaron el cañón del fusil asomando debajo de una campera.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron que el arma carecía de matrícula y que los peritajes preliminares determinaron que se trataba de un equipo de combate, usualmente empleado por fuerzas especiales. Los pesquisas no descartan que el cantante la hubiera adquirido en el mercado negro, aunque el propio detenido se negó a declarar ante la fiscalía hasta contar con su abogado de confianza.

Según precisaron los investigadores, Callejero Fino se dirigía a una quinta ubicada en la localidad de Pilar, donde esa misma noche se realizaba la celebración del cumpleaños del novio de María Becerra, el reconocido empresario y productor artístico con quien el músico mantiene una amistad pública desde hace años. El evento reunía a varias figuras del espectáculo, y el cantante viajaba solo, sin custodios ni acompañantes.

Los uniformados secuestraron el fusil, la camioneta y el teléfono celular del artista para profundizar las pericias. Además, solicitaron las cámaras de seguridad de la autopista para reconstruir el trayecto completo que realizó antes de su detención.

La fiscalía a cargo ordenó que el cantante permanezca alojado en la alcaidía de la Departamental de Policía, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, que entiende en la causa por portación ilegal de arma de guerra.

El abogado defensor del artista adelantó que recurrirá al habeas corpus y que presentará un descargo para demostrar que el fusil pertenecía a un escolta que lo había acompañado horas antes y que olvidó el elemento dentro del vehículo.

Sin embargo, los voceros judiciales desestimaron de momento esa versión, ya que ningún custodio apareció para reclamar el arma ni existía registro de algún servicio de seguridad contratado para esa noche.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en las redes sociales, donde seguidores y colegas del cantante expresaron su sorpresa. María Becerra, por su parte, aún no emitió declaraciones públicas al respecto, aunque fuentes de su entorno aseguraron que la fiesta continuó con normalidad y que la pareja se enteró del episodio recién al día siguiente.

Los peritos de la Policía Científica analizarán el fusil para verificar si registra algún uso reciente en hechos delictivos. También cotejarán el ADN y las huellas dactilares presentes en el cargador y la culata. El juez interviniente tiene un plazo de 48 horas para resolver la situación procesal del detenido, mientras la causa tramita bajo estricto secreto de sumario.

Este no es el primer antecedente judicial del cantante: en 2024, la Justicia lo investigó por una presunta amenaza con arma blanca durante una discusión de tránsito, aunque aquel caso terminó archivado por falta de pruebas. Ahora, la portación de un fusil de guerra eleva la gravedad del asunto y podría derivar en una pena efectiva de entre 3 y 8 años de prisión, según lo estipula el Código Penal en su artículo 189 bis.

Mientras tanto, los fanáticos del artista se movilizaron en las plataformas digitales con la consigna #LibertadParaCallejero, y su equipo de prensa emitió un breve comunicado en el que pidió "respetar la presunción de inocencia" y evitar "juicios paralelos".

La fiscalía, en tanto, no descarta convocar a declarar a los organizadores del cumpleaños y al propio novio de María Becerra para establecer si el cantante transportaba el arma por motivos de seguridad personal o si existía algún otro encargo.

El procedimiento, que se extendió por más de tres horas, finalizó con el traslado del músico a la sede judicial y con el secuestro de todos los elementos relevantes para la causa.