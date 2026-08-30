Murió una jubilada de 93 años tras ser atacada por un perro

La mujer había ingresado al patio posterior de una vivienda vecina en Santa Ana, Misiones, donde fue atacada por un Dogo. Sufrió graves heridas y falleció horas después en Posadas.

Una mujer de 93 años murió este viernes en Posadas luego de sufrir graves heridas tras ser atacada por un perro en una propiedad de la localidad misionera de Santa Ana.

La víctima, identificada como Marta Moral, había ingresado durante la mañana a la parte posterior de una vivienda ubicada sobre la calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12. Según los datos reunidos hasta el momento, en ese sector se encontraba un perro Dogo que la atacó y le provocó múltiples lesiones.

Las circunstancias por las que la mujer ingresó al inmueble son materia de investigación. De acuerdo con el testimonio de personas que se encontraban en el lugar, el animal estaba en el patio cuando se produjo el ataque y la propietaria de la vivienda no se encontraba allí.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la dueña de la casa trasladó a Moral en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana. Debido a la gravedad de las heridas provocadas por las mordeduras, posteriormente fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde quedó internada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que alrededor de las 15:30 la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, continúa con las actuaciones para determinar cómo se produjo el ataque.