Detuvieron a Ezequiel Cirigliano: el exjugador de River intentó robarle el arma a un policía

El exmediocampista fue arrestado en la zona de Villa Pineral tras forcejear con un agente en una posta de vigilancia. Suma un nuevo antecedente penal.

El exfutbolista de River Ezequiel Cirigliano volvió a ser el centro de una fuerte polémica policial. El exmediocampista de 34 años fue detenido este jueves en la localidad de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, luego de intentar sustraerle el arma reglamentaria a un efectivo de las fuerzas de seguridad.

Según los reportes iniciales del caso, el exjugador se aproximó a un puesto de vigilancia de la zona y comenzó a forcejear con el uniformado con la clara intención de arrebatarle su pistola. Tras el tenso episodio, la policía logró recuperar el armamento y personal de la Comisaría 4ta arrestó de inmediato al exfutbolista. La causa quedó caratulada bajo las figuras de "Robo" y "Atentado a la autoridad".

El hecho representa una nueva recaída para el exmediocampista, quien en agosto de 2022 había vivido un episodio de similares características al ser aprehendido por ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. En aquella ocasión permaneció dos meses en prisión imputado por tentativa de robo, hasta que la Cámara de Apelaciones de San Martín le dictó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata.

Tras recuperar la libertad, Cirigliano intentó reencauzar su vida deportiva en el equipo Senior de Núñez junto a figuras como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y el "Chori" Domínguez. En 2024 buscó una última oportunidad profesional al sumarse al Stallion Laguna de las Islas Filipinas, donde disputó apenas 11 partidos hasta quedar libre a mediados de ese mismo año.

Formado en las divisiones inferiores del Millonario, Cirigliano debutó en la máxima categoría en abril de 2010 con tan solo 18 años. Durante la temporada 2011/12 en la B Nacional se convirtió en una pieza indispensable en la mitad de la cancha para el conjunto de Matías Almeyda, donde incluso llegó a ser capitán.

Sin embargo, tras cesiones en el Hellas Verona de Italia y un cruce con Marcelo Gallardo al negarse a realizar la pretemporada en Miami, su carrera perdió rumbo. Tuvo breves pasajes por la MLS, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y certámenes del ascenso internacional, muy lejos del brillo y las expectativas que proyectaba en sus inicios futbolísticos.