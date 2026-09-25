La ganadora del Oscar fue arrestada por la policía local mientras participaba de una manifestación que bloqueaba los accesos a la sede de las Naciones Unidas.

Detuvieron a la actriz Susan Sarandon en Nueva York durante una protesta contra Netanyahu

La jornada en las inmediaciones del edificio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York se vio marcada por momentos de tensión e intervenciones policiales. Entre los manifestantes detenidos se encontraba la célebre actriz de Hollywood Susan Sarandon.

El operativo policial, desplegado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), intervino para despejar el bloqueo de la Primera Avenida que realizaban agrupaciones pacifistas y propalestinas —entre ellas Jewish Voice for Peace—.

La movilización buscaba visibilizar el rechazo a la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza y exigir el cese del respaldo con armamento por parte de Estados Unidos, justo cuando Benjamín Netanyahu daba su discurso frente a la Asamblea General de la ONU.

Bloqueos y detenciones: aprehendieron a Susan Sarandon

Sarandon, de 79 años, se ha caracterizado históricamente por su activismo político y social. Durante la manifestación, la actriz se encontraba congregada junto a otros activistas y figuras de la industria del entretenimiento —como la comediante Hannah Einbinder—.

Al negarse a liberar los accesos viales, las fuerzas de seguridad procedieron a su detención junto a varias decenas de personas.

No es la primera vez que la intérprete enfrenta consecuencias por sus posturas respecto al conflicto en Medio Oriente; anteriormente sus expresiones públicas en movilizaciones le valieron sanciones en el ámbito profesional.

Sin embargo, la actriz volvió a encabezar las pancartas de reclamo en pleno marco de la Asamblea General del organismo internacional.