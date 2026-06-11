Un hombre de 39 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de captar jóvenes mediante supuestos castings para modelos y cometer abusos sexuales durante las entrevistas. La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por dos mujeres y permitió descubrir que el sospechoso ya contaba con antecedentes por hechos similares.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de jóvenes durante falsos castings de modelos

Según informaron fuentes policiales, el acusado promocionaba en redes sociales una presunta agencia de modelos que convocaba a chicas de entre 13 y 23 años. Para generar confianza, difundía videos de mujeres que aseguraban haber desarrollado una carrera exitosa dentro de la empresa.

De acuerdo con las denuncias, el hombre se presentaba como productor de moda y organizaba encuentros presenciales con las aspirantes. Durante esas entrevistas realizaba mediciones corporales y tomaba fotografías en circunstancias que luego fueron denunciadas como situaciones de abuso sexual.

La investigación quedó a cargo de la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, que reunió testimonios de otras jóvenes que aseguraron haber atravesado experiencias similares.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 ordenó la detención del sospechoso, quien fue interceptado mientras caminaba por la zona de Tucumán y Montevideo, en el barrio porteño de San Nicolás. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet Corsa.

Los antecedentes del acusado

La causa también reveló que el detenido ya había sido condenado en 2017 a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual reiterado. Esa condena se originó a partir de una denuncia presentada en 2013. Sin embargo, en 2022 el expediente fue archivado luego de que cumpliera las pautas de conducta impuestas por la Justicia.

Además, registraba una nueva denuncia por abuso sexual presentada en 2025, que presentaba características similares a las investigadas actualmente. Esa causa fue unificada con la investigación en curso.

Ahora, la Justicia busca determinar la cantidad de víctimas afectadas por la maniobra y establecer si existieron más hechos bajo la misma modalidad de engaño.