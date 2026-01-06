Detuvieron a un hombre acusado de intentar quemar a su ex pareja frente a su hija

El hecho ocurrió en junio en el sur del conurbano bonaerense. La mujer sufrió quemaduras y la intervención de la menor fue clave para activar la emergencia. El sospechoso fue arrestado este lunes.

Un hombre de 40 años fue detenido este lunes por personal policial, acusado de haber intentado matar a su ex esposa al apoyarla contra un horno durante un episodio de violencia ocurrido en junio pasado en el sur del conurbano bonaerense. El ataque fue presenciado por la hija de la pareja, de 12 años, quien dio aviso inmediato al sistema de emergencias.

Según información judicial, el hecho se registró el 20 de junio de 2025, cuando el acusado se presentó en el domicilio donde reside su ex pareja, una mujer de 35 años. En ese contexto se produjo una discusión que derivó en una agresión física.

De acuerdo a lo incorporado en la causa, durante el ataque el hombre colocó parte del cuerpo de la víctima sobre un horno, provocándole quemaduras en la zona del abdomen. La situación fue observada por la menor, que llamó al 911, lo que permitió la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y del personal de salud.

La mujer fue asistida por médicos, quienes constataron las lesiones compatibles con quemaduras. A partir de los datos reunidos en la investigación, efectivos de la comisaría 6ª lograron localizar y detener al sospechoso en las inmediaciones de su vivienda, situada sobre la calle General Pinedo al 1500, casi De la Serna.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Carballal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 especializada en Violencia Familiar y de Género, con jurisdicción en la zona.