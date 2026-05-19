Jana Maradona declaró por cuatro horas y reveló un dato que complicó a Luque

La hija del Diez testificó este martes ante el tribunal y contó cómo fueron las últimas semanas con su papá.

Jana Maradona protagonizó este martes una de las declaraciones más conmovedoras del juicio por la muerte de Maradona. Una de ellas fue cuando describió el momento en el que se enteró del fallecimiento del Diez, el 25 de noviembre de 2020.

La declaración de Jana fue clave porque, a pesar de haber testificado también en el debate oral anterior, dio un dato que hasta ahora se desconocía. Tiene que ver con el rol de Leopoldo Luque en la internación domiciliaria donde falleció Maradona.

En este contexto, recordó la reunión en la que se definió que la rehabilitación de Diego, tras su operación de cabeza en la Clínica Olivos, iba a ser en una casa. Y puntualmente dijo cómo el neurocirujano imputado pidió estar a cargo de la salud del Diez.

“Yo a Luque lo defendía. No es que solo tenía confianza. Yo creía que era un profesional bueno porque él también quería a mi papá, se ocupaba. No sé qué estudios le hacía o no, pero en la actitud se lo notaba pendiente. En Clínica Olivos yo lo defendí porque en un momento Dalma no le tenía confianza”, recordó.

Y prosiguió: “Luque ahí reafirmó su posición. Y recuerdo un momento (de esa reunión) donde dijo “yo soy neurocirujano, pero me puedo ocupar (de la internación), solo necesito apoyo”. Ahí yo me acuerdo que Dalma le dijo “te pido que si sabes que no estás a la altura, que des un paso al costado”. Y él dijo que no, que él podía y que además mi papá lo quería. A mí me pareció atrevido de Dalma, pero hoy con el diario del lunes para mí fue muy claro que el reafirmó mucho su posición”.

Otro punto clave de la declaración de Jana Maradona fue la reunión en la Clínica Olivos donde se definió dónde Diego iba a continuar su recuperación tras operarse de la cabeza. En este sentido, dejó en claro que ella y su familia evaluaban una opción propuesta por las autoridades del hospital, pero que fueron convencidas por el imputado Leopoldo Luque de ejecutar otra.

“En esa reunión estaba el director del hospital, Dimitroff, los jefes de guardia de terapia intensiva y Dalma, Gianinna, Luque y Cosachov. Dimitroff nos propone dos caminos posibles y empieza a desarrollar el que para ellos (la prepaga) era el mejor, el correcto: continuar en una clínica de rehabilitación motriz que conocían y era de confianza", comenzó diciendo.

Y siguió: “Yo les pregunto si podíamos ir a conocer el lugar y a quienes lo iban a tratar porque me parecía importante, pero cuando empiezan a contestarme me doy cuenta que al lado mío estaban debatiendo. Ahí Luque pide una reunión privada”.

Sobre ese encuentro, detalló: “Luque nos empieza a contar que era demencial esta opción (del centro) porque, por un lado mi papá no iba a querer y por el otro ellos se iban a querer promocionar con la clínica. Nos dijo que teníamos una sola bala y la teníamos que usar bien y que la mejor opción era una internación domiciliaria”.

“Sentí que era la mejor decisión porque los profesionales sabían más que yo en los temas que se estaban tratando y confié en su criterio”, remarcó.