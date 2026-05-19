El Banco Central descartó un rescate para familias endeudadas

Las autoridades del BCRA sostuvieron que los bancos cuentan con respaldo suficiente para absorber la suba de la morosidad. Mientras tanto, la deuda impaga de los hogares alcanzó en febrero el nivel más alto desde 2010.

El Banco Central presentó este lunes su último Informe de Política Monetaria y dejó una definición clara sobre el creciente nivel de endeudamiento de las familias: el organismo no impulsará medidas de asistencia para quienes no logran afrontar sus créditos.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que no existen razones para una intervención estatal destinada a aliviar la situación de los deudores particulares. Según explicó, las entidades financieras cuentan con márgenes de capital suficientes para absorber las pérdidas derivadas del incremento de la mora sin comprometer la estabilidad del sistema.

El escenario se da en medio de un fuerte crecimiento de la morosidad de los hogares. De acuerdo con datos elaborados en base a estadísticas oficiales, la cartera irregular de créditos acumuló 15 meses consecutivos de aumento y en febrero llegó al 11,2%, el registro más elevado desde el inicio de la serie del Banco Central en 2010.

En el encuentro también participó el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, quien se refirió a las restricciones cambiarias que continúan vigentes para las empresas. El funcionario indicó que una mayor apertura financiera dependerá de que resulte compatible con los objetivos generales del programa económico, especialmente con la desaceleración de la inflación.

Respecto de las limitaciones que impiden a las empresas operar de manera simultánea en el mercado cambiario y en el de bonos, las autoridades señalaron que el Banco Central continuará priorizando el flujo comercial. En ese contexto, Bausili destacó que durante este año las compañías ya distribuyeron dividendos por alrededor de US$ 1.600 millones, cifra que calificó como “extraordinaria” en un escenario de salida de crisis.

El aumento de la mora se produce además en un contexto de deterioro de las condiciones económicas de los hogares. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso alcanzó en febrero los 5,1 puntos y quedó encuadrado dentro de la categoría de “Fragilidad Familiar”, tras diez incrementos mensuales consecutivos desde abril de 2025.

El informe atribuyó la evolución del indicador a la pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo formal y la contracción de las unidades productivas. En ese marco, el diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo: “Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”.

Con este panorama, el Banco Central ratificó que no prevé implementar mecanismos de asistencia para los sectores más afectados por el endeudamiento.