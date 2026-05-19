La medida forma parte de una reconstrucción parcial de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024, día en que desapareció Loan Danilo Peña en Corrientes.

La Justicia inspecciona el naranjal y la casa de la abuela Catalina antes del juicio oral

Una inspección ocular se realiza este martes en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña. La medida judicial incluye el naranjal donde el niño fue visto por última vez, la casa de su abuela Catalina y otros puntos considerados clave para la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento busca aportar una reconstrucción parcial de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024, día en que Loan desapareció durante un almuerzo familiar. El objetivo es que el Tribunal Federal de Corrientes pueda obtener una visión directa de los lugares vinculados a la causa antes del inicio del juicio oral.

Además del naranjal y la vivienda de la abuela del menor, los jueces recorrerán el sector donde apareció uno de los botines de Loan, elemento que la investigación sospecha habría sido “plantado” por el ex comisario Walter Maciel, quien encabezó los primeros operativos de búsqueda.

También será inspeccionado el Hotel Despertar del Iberá, donde se alojaron familiares del niño tras la desaparición.

Desde la Justicia señalaron que esta reconstrucción permitirá evaluar con mayor precisión tiempos, distancias y movimientos, información que será relevante durante las futuras declaraciones testimoniales y el debate oral previsto para comenzar el próximo 16 de junio.

El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será llevada adelante por los fiscales Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

Entre los principales imputados figuran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Benítez; Mónica Millapi; Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

En paralelo, otro grupo de imputados enfrentará cargos vinculados al presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.