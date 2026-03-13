Detuvieron a un hombre por el homicidio de "Nino" Villarroel

La aprehensión del presunto autor del asesinato, perpetrado hace once días en Kilómetro 5, se produjo este viernes en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en ese mismo barrio.

Personal policial de la División de Investigaciones detuvo, este viernes por la tarde, al sospechoso de haber sido quien cometió el homicidio de Bernardino “Nino” Villarroel. El hombre de 78 años fue hallado sin vida el 2 de marzo por la tarde. Inicialmente, la Justicia presumía que había muerto producto de un incendio de su vivienda de Kilómetro 5. Luego la autopsia comprobó que había sido ultimado a golpes, confirmando que se trató de uno de los cuatro homicidios registrados durante este año en Comodoro Rivadavia.

La detención del sospechoso, de quien no trascendió públicamente su identidad, se produjo en el marco de una serie de allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, los que se desarrollaron este viernes por la tarde en Kilómetro 5. El detenido deberá comparecer este sábado ante el juez penal de turno, quien resolverá a pedido de la Fiscalía, si dictará su prisión preventiva.

La muerte de “Nino” Villarroel, un jubilado bancario y aficionado a la pastelería muy querido en Kilómetro 5, se produjo el lunes 2 de marzo en una vivienda ubicada en la calle Ferrocarril 184, en Kilómetro 5. Según los avances en la investigación, el anciano fue asesinado a golpes y la vivienda luego fue incendiada con el objetivo de encubrir el delito y eliminar evidencias.