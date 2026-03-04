Día de la Mujer: adultos mayores en cine-debate

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, llevó adelante una tarde de cine-debate destinada a las personas mayores que asisten al Centro de Día de barrio San Martín, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo 8.

Al respecto, la directora del espacio, Beatriz Barría, explicó que se proyectaron dos materiales audiovisuales que sirvieron como disparadores para el intercambio grupal. “Uno de ellos muestra el relato de una adulta mayor, que tiene todo un significado en la importancia de la mujer. El otro material aborda por qué el Día de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, reflejando todo el significado de esta fecha”, señaló.

Asimismo, la funcionaria destacó el valor del debate posterior a las proyecciones, al afirmar que “tras las imágenes, pudimos generar un debate y escucharlas; saber cómo se sienten ellas, más allá de que son adultas y tienen su historia, donde nos han marcado qué es ser mujer; esta tarea y responsabilidad que se nos daba en el hogar; en ser mamá; hermana mayor o abuela”.

Barría sostuvo que estos cortometrajes “fueron un dispositivo disparador muy importante que generaron temas de conversación muy significativos y nos hicieron reflexionar acerca de cómo las adultas mayores se sienten hoy y como están paradas en sus respectivos hogares”.

La jornada permitió que las asistentes compartieran experiencias, opiniones y vivencias, fortaleciendo el espacio socio-recreativo que ofrece el Centro de Día, donde además de actividades de esparcimiento se promueven el pensamiento crítico, la memoria colectiva y la construcción de ciudadanía.

Desde el Municipio se continúa acompañando y promoviendo propuestas que revaloricen el rol de la mujer en la sociedad y generen instancias de participación activa para las personas mayores de la ciudad.