"Dibu" Martínez se vistió de héroe y metió a la Argentina en la final

El seleccionado argentino de fútbol se clasificó este martes finalista de la Copa América en la que enfrentará el sábado a Brasil en el estadio Maracaná, tras vencer 3 a 2 por tiros penales a Colombia tras igualar 1 a 1 en los 90, minutos regulares, con tres de los cinco disparos definitorios contenidos por el arquero Emiliano Martínez.

El partido, que se jugó en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, tuvo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estuvo el chileno Julio Bascuñán.

La Selección salió con la postura de todos los partidos que disputó hasta el momento en la Copa América. Con presión extendida, movilidad y Messi en los últimos metros, como la carta ganadora, la de desequilibrio. Así, en 5 minutos llegó dos veces a fondo, y en una llegó al gol. Primero, la jugada individual de la “Pulga” terminó en un centro que Lautaro Martínez cabeceó desviado. Luego, el centro atrás del capitán (tras una gran cesión de Lo Celso) encontró otra vez al delantero del Inter, que definió cruzado y con precisión: 1-0.

Colombia también ejerció un pressing intenso en la salida, que obligó a la Selección a procurar precisión e imaginación para el inicio de la acción. Los orientados por Reinaldo Rueda volcaron su ofensiva por la derecha, desde la velocidad de Cuadrado, que tuvo la primera chance para los cafeteros: un remate del hombre de la Juventus que conjuró Emiliano Martínez, a los 7 minutos.

Obligado a asumir un rol protagónico, Colombia se plantó en mitad de campo y el duelo se hizo disputados, con roces y discusiones. Con la potencia de Zapata y los centros desde los costados, incomodó a Argentina, pero no generó riesgo claro hasta los 36. Y fue por duplicado.

Primero, Wilmar Barrios remató desde afuera del área, rebotó en la mano de Lo Celso y dio en la base del palo. Segundos después, un cabezazo de Terry Mina dio en el travesaño. Argentina pudo salir del asedio a partir del aguante de espaldas de Lautaro y cuando Messi, Lo Celso y De Paul retomaron el balón.

En el epílogo de la etapa inicial, incluso pudo ampliar el score: a los 43′, la Pulga ejecutó un córner al segundo palo, donde apareció Nico González. Su arremetida marchaba derecho al gol, pero Ospina, casi de casualidad, rechazó por encima del travesaño.

Rueda jugó fuerte para el comienzo del segundo tiempo: apostó por tres cambios; los ingresos de Chará, Fabra y Cardona para incrementar el volumen de juego. Scaloni también movió banco, pero para corregir. Montiel saltó al campo en lugar de Molina, quien había sufrido a Luis Díaz.

Colombia siguió con el timón del partido. Siempre con el carril izquierdo como el más fértil, merodeó el área de Martínez. A la “Albiceleste” le costó construir oasis de tenencia. Encima, Fabra sintió en continuado el rigor adversario. Fabra lo golpeó y le dejó una herida en el tobillo; instantes después volvió a cometerle infracción y se ganó la amarilla (que debió ser la segunda y la consecuente expulsión). Luego el que lo bajó fue Muñoz, generando el fastidio de la estrella del Barcelona.

A los 16′ del complemento, el empuje colombiano tuvo su premio: Cardona puso a correr a Díaz, que superó a Montiel y a Pezzella y definió con calidad.

El empate llevó a Colombia a no ofrecerse tanto, más allá de que Cuadrado y Díaz siguieron erosionando por las bandas. Con Di María y su vértigo, Messi encontró un mejor socio y volvió al juego. Generó dos oportunidades clarísimas, que no logró aprovechar.

A los 27 Di María gambeteó a Ospina y cedió para Martínez, que no se tomó el segundo extra que pedía la acción: remató de primera y un defensor restó en la línea. Y a 10 del epílogo, “Fideo” habilitó a la “Pulga”, quien giró y remató de zurda. Tras un roce en un adversario, el balón impactó en el palo.

Pero en los remates desde los 12 pasos, “Dibu” Martínez confirmó por qué es el arquero más caro de la historia del fútbol argentino. Con un trabajo psicológico en la previa de cada ejecución, contuvo los intentos de Sánchez, Mina y Cardona. Argentina fue preciso (Messi abrió la senda de la victoria y sólo falló De Paul, quien tiró por encima del travesaño) y volverá a jugar una final de América, la quinta del siglo XXI.

……………….

Síntesis

Argentina 3 (1) / Colombia 2 (1)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Rafael Borré y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol PT: 6’ Lautaro Martínez (A).

Gol ST: 16’ Luis Díaz (C).

Cambios ST: al inicio Edwin Cardona x Borré (C), Frank Fabra x Tesillo (C) y Yimmi Chará x Cuellar (C), Gonzalo Montiel x Molina Lucero (A), 11’ Leandro Paredes x Lo Celso (A), 15’ Miguel Borja x Zapata (C), 22’ Angel Di María x González (A).

Amonestados: Lo Celso, Montiel, Rodríguez, Pezzella (A). Cuadrado, Fabra, Borja, Muñoz, Cardona, Barrios (C).

Incidencias ST: no se registraron.

Penales Argentina: Messi, De Paul (erró), Paredes, Martínez.

Penales Colombia: Cuadrado, Sánchez (atajado), Mina (atajado), Borja, Cardona (atajado).

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).