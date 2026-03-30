Novena victoria seguida: Gimnasia sigue como líder

Derrotó a San Lorenzo 81-73 y de ese modo se afirma en la punta de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Fue el quinto triunfo en fila de visitante. Dato fue el goleador con 24 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó de visitante a San Lorenzo por 81-73 y de esa manera llegó a las nueve victorias seguidas, que le permiten seguir en lo más alto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se desarrolló en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 14-22, 34-45 y 52-66.

El encuentro comenzó muy favorable para Gimnasia que rápidamente, con buenas defensas y una ofensiva más que efectiva, logró un parcial de 9-0 (17-6) para escaparse en el tanteador, gracias a la efectividad de Anyelo Cisneros, que de a poco iba convirtiéndose en una figura clave para el Mens Sana. A pesar del esfuerzo, el Ciclón ajustó la defensa, aprovechó la altura de Kevin Hernández y a Augusto Alonso para achicar la diferencia a 4 (17-13). No obstante, fue la visita quien se quedó con el primer chico (22-16).

En el segundo parcial, los comandados por Sebastián Burtín presionaron e intentaron achicar aún más el tanteador, focalizando el juego en Facundo Rutenberg. A pesar del esfuerzo, fue el conjunto patagónico quien estuvo más certero y se fue al descanso ganando 45-34.

En la segunda mitad del juego, con la misma dinámica, Gimnasia atacó, rompió la defensa del CASLA y rápidamente estiró la diferencia a 17 (53-36). San Lorenzo, que corría desde atrás intentó de todas formas acercarse en el marcador. Pero la ofensiva del verde, liderada por Dato, continuó dominando e ingresó al último periodo ganando por 14 (66-52).

En los últimos 10 minutos de juego, los de Boedo, con el empuje de su gente, salieron decididos a achicar el margen de diferencia y rápidamente quedó a 7 (68-61). Promediando los últimos instantes del encuentro, los dirigidos por Pablo Favarel distribuyeron bien la pelota, manejaron los tiempos y estiraron aún más la ventaja hasta el cierre del juego.

En Gimnasia brilló el alero Martiniano Dato, goleador del juego con 24 puntos y 3 asistencias.

Por su parte, el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros aportó 13 tantos, tomó 8 rebotes, dio 4 pases gol y metió 2 tapas, resultando el jugador de mayor valoración.

Además, Marcos Chacón anotó 10 unidades con 5 rebotes, Emiliano Toretta también convirtió 10, con 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Mauro Cosolito, uno de los capitanes del equipo, colaboró con 9 tantos, con 3-6 en triples.

Por el lado del “Ciclón”, que no contó con el base Lucas Pérez y Leandro Cerminato y resignó una rachita de tres triunfos al hilo, el pívot Kevin Hernández fue su goleador con 19 puntos y tuvo 5 rebotes, mientras que Facundo Rutenberg terminó el juego con 17 unidades, 3 asistencias y 4 recuperos.

De esa manera, Gimnasia se vuelve con otra gira ideal, sumando cinco victorias seguidas en la ruta, y con la punta de la Liga Nacional.

Con este triunfo, el equipo de Favarel, llegó a las 22 victorias en la temporada -tiene 11 caídas- y con el sueño firme de quedarse con el número 1 de la fase regular.

Este viernes, desde las 21, el “Verde” volverá a jugar en casa cuando reciba a Argentino de Junín -el último de la tabla-, en un Socios Fundadores que seguramente lucirá completo.

Gimnasia cerrará la fase inicial en casa ya que luego -el 8-, vendrá Unión de Santa Fe y en la última fecha, su rival será Instituto de Córdoba.

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Síntesis

San Lorenzo 73 / Gimnasia 81

San Lorenzo (14+20+18+21): Augusto Alonso 10, Camilo Rodríguez 2, Selem Safar 9, Cristian Cardo 4 e Ignacio Bednarek 10 (fi); Facundo Rutenberg 17, Lautaro Barrios 2, Kevin Hernández 19 y Joaquín Actis 0. DT: Sebastián Burtín.

Gimnasia (22+23+21+15): Emiliano Toretta (x) 10, Federico Grun 5, Martiniano Dato 24, Anyelo Cisneros 13 y Bryan Carabalí 4 (fi); Mauro Cosolito 9, Marcos Chacón 10, Carlos Rivero 0, Sebastián Carrasco 4 y Kenneth Horton 2. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 14-22, 34-45 y 52-66.

Arbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Franco Anselmo.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando (Boedo).

Foto: Prensa San Lorenzo.