Dictarán una diplomatura sobre abordaje del TEA

La Diplomatura Internacional “Autismo a lo largo de la vida” surge del trabajo articulado entre la Secretaría Municipal de Salud y la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad. Está destinada a profesionales de la salud y de la educación, en todos sus niveles y modalidades, así como también a familiares o cuidadores de personas con Trastorno del Espectro Autista.

Bajo la dirección académica del reconocido especialista en Neurología Infantil, Víctor Ruggieri, la diplomatura será arancelada, con cupo limitado y la preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de marzo.

La propuesta académica busca fortalecer el abordaje interdisciplinario del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se enmarca en una línea de trabajo sostenida por el municipio de Comodoro Rivadavia orientada a ampliar la formación, visibilizar realidades y generar herramientas que contribuyan a garantizar derechos y derribar barreras, reafirmando que la inclusión es un compromiso de toda la comunidad.

La misma contará con la dirección académica de Víctor Ruggieri, médico especialista en Neurología Infantil y Consultor Honorario del Hospital de Pediatría “J.P. Garrahan” y tendrá, además, la colaboración de un equipo docente integrado por especialistas de Argentina y de España, con amplia trayectoria en el campo del autismo.

Respecto a la modalidad, será híbrida con una carga horaria de 150 horas a lo largo de seis módulos, con instancias presenciales y virtuales donde se contemplarán aspectos vinculados a la detección temprana, el diagnóstico, las intervenciones terapéuticas, la inclusión educativa, la vida adulta y el envejecimiento.

Podrán inscribirse profesionales de la salud y de la educación en todos sus niveles y modalidades, como así también familiares o cuidadores de personas con TEA. En el caso de los profesionales, deberán acreditar su titulación al momento de la inscripción, y para el resto de asistentes se obtendrá una certificación de asistencia. Asimismo, se establecerán cupos protegidos para garantizar una formación multidisciplinaria y sectorial.

INCLUSIÓN

En este marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó que la iniciativa forma parte de un compromiso asumido junto a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, tras las 1º Jornadas de Autismo realizadas el año pasado en la ciudad. “En aquel encuentro vimos la gran convocatoria de profesionales, docentes y familias, y entendimos que Comodoro necesitaba seguir avanzando en instancias de formación más profundas. Esta diplomatura, de nivel internacional, es una respuesta a una necesidad histórica”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario municipal afirmó que la propuesta “está enmarcada en la decisión política del intendente de promover la inclusión y garantizar derechos. El compromiso es claro: generar espacios de formación, diálogo y visibilización para que Comodoro Rivadavia siga construyéndose como una ciudad más amigable e inclusiva”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, Bárbara Rueter, destacó la importancia de promover “instancias de formación destinadas a profesionales de la ciudad, de manera programática y estratégica, en una temática cada vez más requerida como el autismo”. En ese sentido, señaló que la diplomatura “propone un abordaje que contempla no solo la dimensión clínica, sino también a las personas en su contexto familiar, escolar y social, incorporando una mirada integral a lo largo de todo el ciclo de vida”.

PREINSCRIPCIONES

Los interesados en participar de esta iniciativa, podrán realizar la preinscripción de manera online hasta el 31 de marzo, completando el formulario que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/4yXv6Hd6AdH8wuaV7 o en las redes sociales tanto de la Secretaría de Salud como de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Una vez finalizado este proceso, los inscriptos recibirán por correo electrónico el programa analítico con cronograma de actividades y los aranceles correspondientes.