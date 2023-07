Diego Díaz reveló detalles del picante mano a mano con el Pollo Vignolo

Diego Díaz contó cómo terminó su pelea con el Pollo Vignolo, después de que ambos se atacaran en la TV, en febrero de 2018. Los periodistas eran los referentes de los programas más vistos de las señales Fox y TyC Sports y ambos se tiraron con munición gruesa en una guerra de egos pocas veces vista.

En una entrevista para el canal de Youtube del periodista Gonzalo Cardozo, Díaz contó que se cruzó con Vignolo en un partido de la Selección argentina durante la pandemia y que le vino a la mente la posibilidad de agarrarse a trompadas con el actual conductor de F90.

“Me lo crucé en uno de los partidos que cubrí a la Selección argentina cuando jugó en la Bombonera, en plena pandemia. Había terminado el programa de la previa que hacía en la cancha de Boca y quería matar el tiempo pero en ese momento no había ni un puesto de gaseosa, panchos ni nada”, expresó.

“Estaba sentado y no sabía qué hacer durante esas tres horas y en un momento me levanté y fui a caminar por los pasillos interiores por si alguno vendía algo. No había nadie en el pasillo, pero justo viene de frente él caminando”, recordó.

“Mientras iba caminando y lo vi, dije ‘ya no hay marcha atrás, o termina a las trompadas todo o... no hay manera’. Ninguno podía esquivar al otro porque tampoco había gente que nos pudiera salvar”, aseguró el periodista.

Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo una mala reacción y pudieron salvar sus diferencias: “Cuando estábamos a uno o dos metros, abrimos los brazos y nos saludamos. Dijimos ‘bueno, ya está, ya pasó, ya somos grandes’. Me dijo ‘me equivoqué’, le dije que yo también y ya terminó”.

Para finalizar el tema, Diego Díaz se sinceró al hablar sobre si tiene o no una relación con el Pollo Vignolo: “No tenemos amistad porque no tenemos ambientes en común más allá de trabajar de los mismo, pero está todo bien”, concluyó.

En febrero de 2018, tras un partido de River ante Godoy Cruz, los periodistas Diego Díaz y Sebastián Vignolo se cruzaron en una guerra de egos, vinculada a su protagonismo en la TV.

Cada uno de ellos aprovechó su programa para mandarle una chicana al otro. “Hay exjugadores que están en los medios y muchos periodistas los critican, pero muchos de ellos se prepararon”, sostuvo Vignolo en la noche del domingo y agregó: “Algunos. Hay otros que jugaron 10 minutos y se piensan que pueden hablar”.

La respuesta llegó un día más tarde. “Hay periodistas que son de All Boys y de Boca... y algunos hacen el maquillaje que son de All Boys, pero bueno”, comenzó Diego Díaz y subió la apuesta: “Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Aunque sea un ratito”.