Diez años de punk, libros y cultura autogestiva

La Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica llega a su décima edición con dos jornadas que reunirán a proyectos culturales, feriantes, artistas y músicos de distintos puntos de la Patagonia. Habrá libros, fanzines, ilustraciones, discos, poesía, talleres, charlas y música, con actividades el 10 y 11 de octubre.

La Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica cumple diez años y vuelve a Comodoro Rivadavia para celebrar una década de encuentros alrededor de la cultura punk y alternativa de la región. La propuesta tendrá lugar el viernes 10 y sábado 11 de octubre, con participación de artistas y proyectos de Comodoro, Caleta Olivia, Puerto Madryn, Río Gallegos, Puerto Deseado y Bariloche.

Desde sus primeras ediciones, la feria se construyó como un espacio itinerante y autogestivo que reúne producciones vinculadas al punk y otras expresiones culturales que encuentran allí un lugar para circular, encontrarse y generar nuevas redes. La edición anterior se realizó en Caleta Olivia y reunió libros, fanzines, revistas, música, ilustraciones, bordados, grabados, encuadernaciones artesanales y otras producciones.

En esta décima edición habrá alrededor de treinta puestos con libros, fanzines, ilustraciones, libretas, discos, pines, remeras y otros productos. La programación se extenderá durante dos jornadas y combinará la feria con recitales, poesía, talleres, charlas y espacios de creación.

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MUSICA Y POESIA PARA ABRIR LA FERIA

La primera jornada será el sábado 10 de octubre desde las 19 en El Hangar, ubicado en Ignacio Gatica 343. La grilla musical estará integrada por Kalambre, de Puerto Madryn, Crust Diablo, de Caleta Olivia, y las bandas locales Careciente y Perkance.

La jornada también tendrá una intervención poética de Shirley Temperley, de Puerto Madryn, además de una mesa gráfica coordinada por la Asamblea Antifascista.

Como parte de la propuesta solidaria, se solicitará a quienes concurran la colaboración con un alimento no perecedero, que será recibido por la agrupación Pies en el Barrio. El encuentro será apto para todo público hasta las 23.

UNA JORNADA DEDICADA A LA PRODUCCION CULTURAL

El domingo 11 de octubre la feria se trasladará a Urquiza 345, sede del sindicato ATECh. Allí continuarán los feriantes y se exhibirá una colección de flyers promocionales correspondientes a todas las ediciones de la Feria del Libro Punk.

La muestra recupera así una parte de la historia gráfica del encuentro, que desde sus distintas ediciones invita a producir flyers y afiches que luego pasan a integrar su archivo visual.

La jornada tendrá además dos talleres. A las 16, Necromantica estará a cargo de “Corsetería Exprés”, una propuesta gratuita en la que las asistentes podrán confeccionar su propio corset. Para participar es necesario llevar los materiales y las inscripciones se realizan al 2975-393669.

A las 17.30 comenzará el taller de grabado de El Mal Menor, centrado en la técnica de xilografía sobre una matriz de madera. El costo es de $15.000 e incluye los materiales. Las inscripciones se realizan al 2974-240810.

LIBROS, REVISTAS Y PALABRA

La programación del domingo continuará con una serie de presentaciones vinculadas a la literatura y la producción editorial.

A las 18 será el turno de la revista cultural TOSCAZO, presentada por sus editores Gerardo Escobar y Verónica Turra. Una hora más tarde, la poeta Fernanda Maciorowski presentará su libro Perlas negras, perlas rojas.

El cierre de la programación estará a cargo del escritor Mariano Avilez, quien a las 20 presentará La belleza de lo impuro y realizará un cierre con recitado y música.

A diez años de su primera edición, la Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica vuelve a reunir en un mismo espacio publicaciones, música, poesía, gráfica, talleres y proyectos culturales de distintos puntos de la Patagonia. Una construcción colectiva que encontró en el recorrido por distintas ciudades una forma de sostener el encuentro y ampliar sus redes.