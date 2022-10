Diputada trans de México se defiende por continuar haciendo porno

Una legisladora trans está en el centro de las críticas en México por el debate inédito que abrió sobre el trabajo sexual. “Me pagan por hacer pornografía y tengo derecho a ser p…”, remarcó María Clemente ante los dirigentes que exigen su destitución. Además, impulsa una ley para regular esa práctica laboral.

En 2021, Clemente se convirtió, junto a una compañera de partido oficialista Movimiento Regional Nacional (Morena), en la primera diputada transexual en la historia del Congreso de México. Sin embargo, desde marzo pasado abandonó el bloque ante las críticas.

Un año después de asumir en la banca de la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, Clemente armó un fuerte debate por publicar contenido pornográfico en sus redes sociales. Del mismo modo, reivindica su derecho a ser trabajadora sexual como una segunda actividad para cubrir sus gastos.

“Si hay administradores, empresarios y abogados que siguen en sus despachos y pueden trabajar en sus oficios y profesiones siendo diputados. Lo siento, pero mi oficio es ser put…”, apuntó ante los medios mexicanos.

En ese sentido, la activista trans remarcó: “Me pagan por hacer pornografía y tengo derecho a ser put…”. “¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanles entonces a todos, que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales”, cuestionó sobre sus pares del Congreso.

"Mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta" dice la legisladora de #MORENA, María Clemente García Moreno, después de que compartiera pornografía en su cuenta de twitter como parte del trabajo sexual que desempeña.



pic.twitter.com/pNN6qp1bq2 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 5, 2022

Finalmente, mencionó que buscará el apoyo de sus ex compañeros de bloque para legislar sobre el trabajo sexual: “Lo podemos ver y lo hablamos porque eso tienen que regularlo. Yo le pido entonces a Morena, que se dicen de izquierdas, que lo hagan”.

“Voy a arremeter contra quien todos los que quieran violar mis derechos. Los derechos humanos me respaldan, la Constitución me respalda, no necesito a nadie más”, agregó.

Las críticas feministas y el pedido de destitución por “falta de respeto”

Mientras tanto, hay colectivos feministas mexicanos que piden su renuncia inmediata, porque aseguran que ese su comportamiento no es el que debería tener como legisladora.

Entre varios argumentos, le señalan a Clemente que debería ocuparse por los derechos de la comunidad trans promoviendo legislaciones, en vez de subir videos explícitos que deberían quedarse en la intimidad.

Esta agrupación “Marea Verde” exige que “deje de ocupar un cargo público”. “No solo irrumpe en las convenciones contra la trata y tiene un lenguaje que abona a la violencia sexual contra las mujeres, sino que ahora sube pornografía a sus redes sociales”, reclamaron.

Así también lo hizo una diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Castell, quien junto a otros miembros de la oposición presentaron una queja ante el Comité de Ética: “Ella sube videos pornográficos, eso es una falta de respeto y un agravio para las familias mexicanas”.

“Es un tema de falta de respeto. Se exige respeto y no se actúa en consecuencia. La diputada está acumulando denuncias y quejas, por lo que se pide actuar”, insistió Castell ante el sitio local Crónica.

Sin embargo, María Clemente también se defiende en su cuenta de Twitter: “Mi cuerpo, es mío, solo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, solo mío, ni de mi Esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado”.