Diputados prometieron a gremios poner freno a Ley de Emergencia

Referentes del Frente Sindical de Santa Cruz anunciaron que lograron el compromiso unánime de los diputados para no avanzar con un proyecto de Ley de Emergencia Económica.

La definición se dio tras una jornada de múltiples protestas frente a la Legislatura, donde trabajadores de diferentes sectores estatales presionaron a los diputados para que no aprueben la iniciativa del Poder Ejecutivo, a pesar que voceros gubernamentales aseguraban antes del inicio de la sesión ordinaria que no se iba a tratar.

Tras horas de tensión dentro y fuera de la Legislatura, los gremios anunciaron lo que definieron como un triunfo colectivo.

"Este gran triunfo es de todos, de los más de nueve gremios que estuvimos en la calle", expresaron ante los trabajadores movilizados tras conocer la firma de una resolución por parte de todo el cuerpo legislativo.

El docente César Alegre (foto), secretario general de la conducción provincial, ADOSAC, fue el encargado de dar lectura al documento que establece que la Legislatura "no apoyará ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los trabajadores",

No obstante, más allá del avance conseguido, los gremios advirtieron que el conflicto no está cerrado ya que ahora el reclamo se enfoca en la apertura de negociaciones salariales y en el cumplimiento de acuerdos pendientes.

"Seguiremos con la lucha salarial, no solo para nuestro sector sino para todos los trabajadores estatales", afirmaron.

Fuente: Nuevo Día