Masiva protesta de estatales frente a la Legislatura

Trabajadores estatales de diferentes gremios que conforman el Frente Sindical, protagonizaron este jueves una masiva protesta frente la Legislatura Provincial.

Las columnas de docentes de la ADOSAC, de ATE y de Judiciales, entre otros gremios marcharon desde diferentes puntos, sumándose delegaciones que arribaron desde otras localidades.

Se concentraron en el exterior del edificio legislativo para reclamar contra el proyecto de Ley de Emergencia Económica que impulsa el Poder Ejecutivo, aunque a último momento se supo que la iniciativa no iba a ser tratada en la sesión ordinaria de la fecha.

De esta manera, uno de los puntos centrales que había motorizado la convocatoria gremial quedó momentáneamente fuera del debate formal de la jornada legislativa, aunque la protesta igualmente se sostuvo con presencia de manifestantes frente al edificio.

Según se informó oficialmente, al no figurar en el temario, la única alternativa para que la iniciativa pudiera ser tratada este jueves sería su incorporación sobre tablas, una posibilidad que requiere una mayoría especial de dos tercios.

Fuente y foto: Tiempo Sur