El Patagónico | Regionales | EDUCACION - 22 agosto 2023

Docentes aceptan el aumento, pero para no seguir perdiendo

El sindicato SITRAED dijo que la recomposición presentada por el Ministerio de Educación del Chubut, del 35% para el semestre, con un 7% sobre el básico de julio para el primer tramo, "no refleja la realidad que estamos viviendo los trabajadores". No obstante, para evitar que el salario quede aún más retrasado frente a la alta inflación, no se opuso a que el porcentaje propuesto sea cargado en los sueldos de los docentes.