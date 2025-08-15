Docentes universitarios rechazan el aumento salarial del 1% mensual

Luego del paro que se extendió a lo largo de esta semana, las medidas de fuerza continuarán con paros rotativos de 48 horas que la próxima semana afectarán el dictado de clases del jueves 21 y viernes 22.

Entre el lunes y jueves se concretó el paro de una semana que desarrollaron las confederaciones gremiales CONADU Histórica y CONADU en las 57 universidades nacionales, incluida la de la Patagonia San Juan Bosco, con altísima adhesión y múltiples actividades de visibilización: ocupaciones de rectorados, radios abiertas, “tortafriteadas”, protestas en obras sociales, volanteadas, ollas populares, entre otras.

La medida se enmarca en el segundo tramo del plan de acción gremial por la apertura de paritarias y la recomposición salarial, que continuará a partir de la semana del 18 de agosto con paros progresivos de 48 horas: 21 y 22 (jueves-viernes), 26 y 27 (martes-miércoles) y 1 y 2 de septiembre (lunes-martes).

“En medio del despliegue del paro nacional, el Gobierno nacional realizó anuncios engañosos: incremento del 7,5% entre septiembre y noviembre, un 3,95% para agosto y un bono -insignificante- de $25.000 para dedicaciones exclusivas. Estas cifras son absolutamente insuficientes y constituyen un nuevo atropello: desde mayo de 2025 los salarios permanecen congelados (0% de actualización en junio y julio) y el acumulado desde el inicio de la gestión de Milei muestra una inflación del 214,3%, número que duplica las actualizaciones salariales impuestas de manera unilateral por el actual gobierno. La pérdida del poder adquisitivo asciende al 38,7%, lo que equivale a más de seis sueldos anuales menos para la docencia universitaria y preuniversitaria”, argumenta la CONADU Histórica en un comunicado.

“A la demanda salarial se suma la exigencia de que el Senado apruebe la Ley de Financiamiento Universitario, ya con media sanción de la Cámara de Diputados y Diputadas, y el compromiso de enfrentar en las calles cualquier intento de veto presidencial, como ocurrió con el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. La CONADU Histórica ratifica la continuidad de su plan de acción gremial y convoca a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar este reclamo. Sin salarios dignos, no hay universidad pública”, concluye el documento.