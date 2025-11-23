Domingo nublado con máxima de 24 grados

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo 23 de noviembre una jornada con el cielo mayormente nublado, ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora y una temperatura que irá desde los 17 grados en su mínima y 24° en su máxima.
Para mañana lunes se anuncian lluvias para la madrugada y mañana que luego continuará con un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima sería de 14° y la máxima de 24°. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h.
Finalmente, para el martes se espera un cielo parcial a mayormente nublado, con una temperatura mínima de 11° y máxima de 25° con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en la noche.