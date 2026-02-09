Dos detenidos tras denuncia por disparos en el barrio Abásolo

La Policía interceptó un vehículo este domingo tras una breve persecución y secuestró dos armas de aire comprimido.

Dos jóvenes fueron detenidos este domingo al mediodía en el barrio Máximo Abásolo luego de una persecución policial originada a partir de una denuncia por presuntos disparos de arma de fuego en la zona de la cancha barrial.

Según informó la Policía del Chubut, el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de sujetos que se movilizaban en un vehículo blanco y que estarían realizando disparos. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Séptima detectó un Volkswagen Gol estacionado cuyo conductor se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

La persecución finalizó en la intersección de Juan Luckewichs y Raúl Cercós, donde dos ocupantes descendieron del rodado e intentaron refugiarse en una vivienda, aunque fueron rápidamente interceptados. Ambos ofrecieron resistencia e increparon a los efectivos, por lo que quedaron aprehendidos.

En el interior del automóvil se secuestró una pistola de aire comprimido ubicada del lado del conductor y una carabina con mira telescópica que se encontraba en el asiento trasero.

Los detenidos fueron identificados como Axel Ariel V., de 22 años, y Brian Q., de 19, y quedaron a disposición de la Justicia.