Los aprehendidos, un hombre y una mujer, agredieron al efectivo que intentaba detener una pelea callejera, protagonizada por una decena de personas en el centro de Comodoro Rivadavia.

Dos detenidos por golpear a un policía en una pelea masiva

Efectivos policiales de la Seccional Primera intervinieron, este domingo a la mañana, en una pelea que involucraba a más de diez personas. Dos atacaron a un agente y terminaron detenidos.

En medio de la pelea masiva, el policía fue arrojado al suelo de una patada y agredido brutalmente.

El incidente se produjo alrededor de las 8, en Rivadavia al 300.

Según el informe policial, más de diez personas estaban involucradas en una riña y personal policial intervino para separarlos.

En esas circunstancias, uno de los agentes recibió un puntapié que lo tiró al suelo. Ahí lo siguieron golpeando a patadas mientras estaba caído.

Un hombre de 21 años le propinó la agresión inicial y no se detuvo. Se sumó una mujer de 22 que también lo siguió atacando a patadas.

La oficial presente aprehendió a la joven, mientras el policía se levantó como pudo y esposó al agresor principal. Los dos detenidos se resistieron, pero fueron trasladados a la comisaría.