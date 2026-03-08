El Patagonico
Dos detenidos por golpear a un policía en una pelea masiva

Los aprehendidos, un hombre y una mujer, agredieron al efectivo que intentaba detener una pelea callejera, protagonizada por una decena de personas en el centro de Comodoro Rivadavia.

Efectivos policiales de la Seccional Primera intervinieron, este domingo a la mañana, en una pelea que involucraba a más de diez personas. Dos atacaron a un agente y terminaron detenidos.

En medio de la pelea masiva, el policía fue arrojado al suelo de una patada y agredido brutalmente.

El incidente se produjo alrededor de las 8, en Rivadavia al 300.

Según el informe policial, más de diez personas estaban involucradas en una riña y personal policial intervino para separarlos.

En esas circunstancias, uno de los agentes recibió un puntapié que lo tiró al suelo. Ahí lo siguieron golpeando a patadas mientras estaba caído.

Un hombre de 21 años le propinó la agresión inicial y no se detuvo. Se sumó una mujer de 22 que también lo siguió atacando a patadas.

La oficial presente aprehendió a la joven, mientras el policía se levantó como pudo y esposó al agresor principal. Los dos detenidos se resistieron, pero fueron trasladados a la comisaría.

