Dos inodoros para 400 personas en la escuela 738 

Este jueves se realizó un “abrazo simbólico” en la Escuela 738 por parte de padres, estudiantes y auxiliares del establecimiento ubicado en el barrio San Cayetano. Allí, esta semana no hubo clases porque el gremio ATE decidió la medida de fuerza. Hasta entonces venían alternándose en solo cinco aulas porque era el único lugar con calefacción. En total son 13 los espacios.

Pero a este inconveniente hay que sumar que solo estaban en uso dos inodoros justo en el sector más frío. El resto se halla inutilizable porque las cloacas están tapadas. “Necesitamos baños”, escribió una madre en un cartel que exhibía públicamente en las puertas de la escuela.

“Si bien los profesores hacen lo que pueden, con whatsapp y clases virtuales, no todos los chicos tienen dispositivo con internet. Hay muchos colegios así. Los jóvenes son el futuro y necesitamos una solución ya. Solo cinco cursos de los 13 tienen calefacción y los baños están alejados. Solo funcionan dos inodoros y tienen que rotar. No llegan en el recreo, además de ser antihigiénico”, expresó una madre en Canal 9.

Otra acotó: “no hay picaportes; hay vidrios rotos, ventanas sin cortinas. Hay muchas falencias en el establecimiento. Hasta la semana pasada rotaban los cinco cursos, ahora ya se definió cortar y es solo virtual. Pero los chicos necesitan compartir con sus pares. Yo no cuento con internet. Un solo dispositivo en casa no alcanza. Tengo más hijos en secundaria. Me complejiza esto, no es una solución”.

Otra manifestante expresó que “esto los re-atrasa a ellos en el tema conocimiento. No es lo mismo que yo les enseñe a que vengan a la escuela. Aparte yo tengo un bebé. Que nos escuchen de una vez por todas”.

Un padre recordó que “hace tiempo que no se dan soluciones. La gente no quiere clases virtuales. Pasaron siete ministros y ninguno solucionó nada. Supuestamente en la escuela del Abásolo, la 218, que tenía jornada completa, después del receso iban a hacer dos aulas y cocina… no pudieron cambiar tres mochilas, que lo tuvieron que hacer desde la escuela. Al Gobierno no le importa nada. Hay un tema de cloacas acá también y hace falta otro sistema de calefacción porque después no encuentran las plaquetas. La Provincia habla de millones, pero no invierte en escuelas. Necesitamos una respuesta concreta desde el estado”.

Una de las auxiliares de la Escuela 738, Violeta, resumió la situación: “No hay calefacción; hay baños tapados y otros que están donde no hay calefacción. Es un solo baño para todo el personal, más de 400 personas en tres turnos. Tenemos que limpiar y no damos abasto. Y con este clima no podemos trabajar emponchados, con guantes. Tenemos que amontonarnos en la cocina para calentarnos un poco y seguir. No vamos a levantar esta medida de fuerza hasta que haya soluciones”.