Dos nuevos ganadores del año de internet gratis

En la actualidad, la SCPL cuenta con más de 12 mil socios adheridos al Servicio de Internet y, en ese marco, hoy se llevaron a cabo las dos últimas entregas de premios mensuales que consisten en un año de internet gratis para socios al día y para los nuevos vecinos que eligen nuestro servicio de internet.

Desde el Consejo de Administración, su presidente Anabella Cardillo, manifestó que “estamos muy contentos de llevar a cabo esta última entrega de premios y cumplir con este beneficio que lanzamos hace cinco meses. Agradecemos la confianza que depositaron los socios y los nuevos abonados por elegir un servicio que está funcionando muy bien”.

Asimismo, Cardillo aseguró que, “desde la SCPL trabajamos y apostamos para brindar internet de calidad, en este caso fibra óptica, y continuamos poniendo todo nuestro esfuerzo para enfibrar toda la ciudad y llegar a cada vecino”.

Por su parte, el Coordinador del Servicio de Telefonía e Internet, Fabián Donato, expresó que “estamos muy contentos con la calidad de servicio que estamos brindando a nuestros abonados. Con esta promo regalamos diez planes anuales”.

En relación al avance del tendido de fibra óptica en distintos barrios de la ciudad, Donato aseguró que “estamos poniendo en marcha toda la zona centro, desde Alsina hacia el mar. Tenemos gran afluencia de abonados y acá también tenemos que hacer hincapié que hay muchos clientes que viven en edificios, por lo tanto,pedimos a estos socios que se pongan en contacto con nosotros, para visitarlos y relevar el edificio para poder instalar la fibra”.

Respecto a la obra de fibra óptica en zona norte, Donato adelantó que “en 15 días estaremos realizando el alta de los primeros abonados en Km.3. Los interesados ya pueden preinscribirse a través de nuestra página fibra.scpl.coop y solicitar el plan que desean. También estamos lanzando la obra de zona norte en los Kilómetros, Ciudadela, Próspero Palazzo, Km.8 y Standard”.

Luis Siles, estudiante de ingeniería química de la universidad, es uno de los ganadores que este mes contrató el servicio. “Admito que al comienzo, cuando me llegó la noticia, pensé que era un intento de estafa, después investigué un poco y llegué a la conclusión de que es totalmente cierto. Me viene bastante bien ya que llegué a la ciudad desde Caleta Olivia con motivos estudiantiles, y todo un año de internet gratis me viene muy bien”, señaló.

Por último, Daniel Zacharko, vecino de Km.8 que cuenta con el servicio hace más de un año, expresó que“este premio es inesperado totalmente. Recibí un mail pensando que sería alguna deuda que tenía con la cooperativa y era justamente una alegría por ganar un año de internet gratis. Aparte el servicio es excelente, hasta ahora no he tenido ningún inconveniente”, finalizó.