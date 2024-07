Dos semanas sin clases presenciales en la Escuela 742

A la ya conocida problemática de la calefacción en cinco aulas, se sumaron filtraciones en los techos tras el reciente temporal, afectando el sistema eléctrico del establecimiento.

Sandra Gómez, directora de la institución, en diálogo con Crónica explicó que enfrentan dos problemas principales: la falta de calefacción, que se arrastra desde hace tres años, y una nueva problemática generada por la falta de mantenimiento.

“La cuestión de la calefacción viene sucediendo desde hace tres años con la gestión anterior. A lo largo de los años, el equipo directivo ha seguido todos los reclamos por la falta de calefacción en cinco aulas”, afirmó Gómez.

El sistema de calefacción de la escuela consiste en aparatos fancoil, uno por aula. En cinco de ellas, estos artefactos están rotos desde hace tres años. Para enfrentar esta situación, el equipo directivo implementa un plan de contingencia: “Cuando comienza el frío, hay un curso por semana que no viene porque tenemos cinco aulas menos. Durante esa semana, tienen clases en formato virtual a través de Classroom, la plataforma que utilizamos desde la pandemia”, explicó Gómez, haciendo hincapié en que este año ya vienen con el plan de contingencia desde el mes de mayo.

Respecto a los reclamos elevados al Ministerio, señaló que cargan los mismos en el sistema de incidencias, que lo plantea la provincia para cargar todos aquellos reclamos que tengan cada una de las escuelas. “No solamente cargamos el reclamo de los fancoil por 2024, sino que cargamos el historial de reclamos que se había hecho desde que empezó el problema en la calefacción.

FILTRACIONES POR EL TEMPORAL

Por otro lado, el reciente temporal de nieve y lluvia provocó filtraciones en los techos de la escuela, generando problemas eléctricos. “Si bien entendemos que la electricidad debe tener todo su resguardo con las mangueras ignífugas, etc. por algún lado está ingresando la humedad porque cuando vinimos a ver el día domingo para ver si el lunes podíamos retomar -luego de la suspensión que fue de público conocimiento a través del Ministerio de Educación-, la escuela no tenía energía eléctrica en todo un ala, por ende si no tiene energía eléctrica, no tiene calefacción y en el otro ala, teníamos tres aulas sin calefacción, o sea, básicamente no teníamos escuela”, explicó la directora.

En este contexto, Obras Públicas y la delegación administrativa visitaron el edificio para evaluar la situación. “La ingeniera que vino de la delegación administrativa subió a los techos y observó que ingresaba luz, lo que significa que también entra agua cuando llueve. Necesitamos un trabajo de mantenimiento para sellar esas entradas en el techo que afectan el sistema eléctrico de la escuela”, reiteró la directora.

En este contexto, se realizó una reunión con los docentes y posteriormente con los padres, preocupados por la situación escolar de sus hijos. “No podíamos dejarlos ajenos a esta situación. Esta es la segunda semana después del temporal que no tenemos clases. Hoy -por ayer-, por ejemplo, llovió un poco y ya empezaron a titilar las luces”, comentó Gómez.

En este sentido, no habrá clases presenciales hasta que se solucionen los problemas. “Tengo que respetar a los papás en su organización familiar. No puedo decirles hoy vienen, mañana no vienen. Como directora, soy responsable de todo lo que sucede dentro de la escuela y el supervisor está de acuerdo con esta decisión. Pretendemos que al menos nos arreglen las instalaciones del techo”, concluyó.

“LOS ALUMNOS MERECEN DIGNIDAD”

El martes por la tarde, cerca de 200 padres se reunieron en la Escuela 742 para abordar los problemas edilicios que afectan al establecimiento y juntar firmas para presentar a las autoridades.

Los padres Arturo Ruiz, Evangelina Arbe y Mario Olmedo dialogaron con Crónica y brindaron detalles sobre cómo está afectando la problemática en la vida escolar de sus hijos.

En primera instancia, Olmedo reiteró la urgencia de parchar los techos dañados que mojan los tableros eléctricos, además de solucionar el problema de la calefacción. “La parte de la calefacción ya venimos pidiendo hace mucho tiempo, entonces la idea es reunir fuerzas con los padres para visibilizar esto, que se arreglen en primer término los techos y en segundo término encarar el tema de la calefacción colocando los equipos y acondicionando los tableros”, expresó Olmedo.

Arturo Ruiz comentó que “la problemática de la calefacción en la escuela data de hace aproximadamente 6 años. Ya habíamos solicitado a Obras Públicas de provincia y a quien corresponde la reparación de los fancoil y de todo el sistema de calefacción. Nos dijeron en su momento que estaba todo solucionado para que los chicos tuvieran clases con normalidad, pero después nos encontramos con que los chicos decían que había sectores sin calefacción y que ya se sentía el frío a mediados de mayo. Estaban calefaccionando con una estufa eléctrica, lo que recalienta las líneas y hace saltar las térmicas”.

Por su parte, Evangelina Arbe explicó que están elaborando notas para elevar a todas las autoridades pertinentes, acompañadas de una junta de firmas. “Nos organizamos con los papás y nos pusimos de acuerdo en visibilizar esto, de que vean nuestra realidad. Es una escuela hermosa, es una escuela técnica y nuestros hijos necesitan la presencialidad. No estamos en desacuerdo con las clases virtuales porque en pandemia nos funcionó, pero necesitamos que sean presenciales para que se puedan usar los laboratorios”, afirmó Arbe.

La reparación del techo permitiría acceder al plan de contingencia que se implementa hace tres años y respecto a esto Arbe agregó que “lo tenemos naturalizado y haciendo un mea culpa como madre, no deberíamos haber permitido el plan de contingencia nunca, pero es lo que por lo menos nos permite que los chicos tengan una continuidad presencial”, añadió Arbe, recordando que la escuela tiene una matrícula de más de 500 alumnos.

Algunos padres incluso propusieron organizar una rifa o un bingo para recaudar dinero y comprar los equipos necesarios, buscando evitar trabas administrativas. “Necesitamos que nos digan qué material necesitan, nosotros podemos hacer nuestro aporte y que se haga la obra de una vez por todas”, expresaron.

Por último, Mario Olmedo subrayó: “No nos podemos hacer los distraídos con las cosas que nos ocupan. La gente que egresa de esta escuela mañana, serán trabajadores, estará en oficinas, en los comercios, o en la universidad. Los profesores y los alumnos merecen esa dignidad, si los padres se la tenemos que dar, se la vamos a dar. Por eso es que queremos visibilizarlo porque estamos todos de acuerdo en que acá no queremos hacer ningún tipo de cosa extraña, simplemente visibilizar esto que nos está ocurriendo para que no pase a futuro”.