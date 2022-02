Dramática apelación de la suegra de la joven atacada por su ex

Claudia Catalán se llama la mujer que posteó en su cuenta de Facebook el drama que atraviesan su hijo y nuera por estas horas, testimonio del cual se hizo viral este miércoles el ataque que padecieron cuando estacionaron en un kiosco de Chile y Constituyentes.

“El domingo a la madrugada mi hijo Ignacio Pacheco, junto a mi nuera Dalma Levicoy, y sus amigos, sufrieron un hecho de violencia extremo al que yo caratulo como un intento de homicidio por parte de Ariel Almonacid. Hoy este personaje, hijo del dueño del Corralón 20 de Julio, ubicado en el barrio Los Tres Pinos, sigue amenazando con total impunidad la vida de Ignacio, Dalma y el pequeño”, denunció Catalán.

Embed

Ante ello, “yo exijo a la Juzgado de Familia, a cargo de la Dra. Guillermina Sosa, que tome estrictas cartas en este asunto, que la situación vivida el día domingo, más las amenazas de que balearán la casa donde hoy reside mi familia, es para tomar medidas urgentes”.

Para Catalán, “cada estamento de seguridad y judicial están informados...espero que las medidas sean tomadas con la seriedad que se merece. Exijo Justicia y que este intento que Ariel Almonacid, hijo de los dueños del corralón, hermano y cuñado de los dueños de Barket… cada persona que lo ampara; sepan que no me quedaré con los brazos cruzados. Y si algo le sucede a mi hijo, a Dalma o al pequeño...ustedes serán los primeros en la fila para enfrentar la Justicia. Está más que claro que no son la familia Ingalls, espero que la Justicia actúe, Familia, Penal, Civil”.