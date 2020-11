"Francamente tenemos que mejorar y no lidiar con las provocaciones. No es inteligente tomar represalias", sostuvo Ian Foster, quien es el entrenador en jefe de la selección neozelandesa de rugby.

DT de los All Blacks pidió "no lidiar con provocaciones" de Los Pumas

El técnico del seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, Ian Foster, solicitó este domingo a sus jugadores “no lidiar con las provocaciones” que pudieren desplegar sus pares de Los Pumas, en el partido que ambos equipos sostendrán el sábado próximo en Newcastle, por la quinta fecha del Tres Naciones de la disciplina, que se lleva a cabo en Australia.

“Francamente tenemos que mejorar y no lidiar con las provocaciones. No es inteligente tomar represalias” sostuvo el entrenador en jefe de los All Blacks neozelandeses.

Durante el primer encuentro, jugado hace dos semanas, Los Pumas dominaron al combinado de Oceanía y le infligieron su primera derrota a lo largo de la historia (25-15), luego de 30 presentaciones, en el encuentro que se celebró en la ciudad de Sidney.

“Seamos realistas, un jugador rival que te golpea en la cabeza para provocarte no es realmente un fastidio, ¿verdad? Esa es solo una táctica de ellos; simplemente sonríe y vete”, expresó Foster en una entrevista con NewstalkZB.

Para el entrenador, este certamen del que también participa el representativo local potenció la vuelta a los “malos tiempos en los que el único jugador que ven los árbitros es el que toma represalias y no soy un gran fan de eso”, remarcó el director técnico.

“Las personas que están haciendo las cosas iniciales se están saliendo con la suya”, agregó.

Foster contó -además- que insistió a sus jugadores a “mejorar la disciplina”, que fue un atributo negativo saliente en las derrotas ante Australia (22-24) y Argentina (15-25).

Por último, el entrenador elogió el nivel exhibido por el conjunto albiceleste que dirige el DT Mario Ledesma.

“Están demostrando ser un equipo de rugby sobresaliente, bien entrenado, muy disciplinado a la defensiva, muy agresivo y el partido anterior lo demostraron”, analizó.

Los Pumas (6 puntos) volverán a enfrentarse a All Blacks (6), en partido válido por la quinta fecha del Tres Naciones de Rugby que se llevará a cabo en el McDonald Jones Stadium, de Newcastle, en Nueva Gales del Sur. El encuentro se jugará el sábado 28, a las 5:45 de la Argentina.