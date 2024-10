Dura crítica del DT argentino contra Francia: "Me dio vergüenza ajena"

La Selección Argentina de futsal continúa escribiendo páginas doradas en su historia. El equipo dirigido por Matías Lucuix se impuso a Francia por 3 a 2 en un ajustado partido de semifinales y se metió en la gran final del Mundial de Uzbekistán, donde este domingo se medirá con Brasil. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, las palabras del entrenador argentino resonaron con fuerza al cuestionar duramente la actitud del conjunto europeo en el certamen.

“Personalmente, me dio vergüenza ajena”, disparó el director técnico en una entrevista concedida a DSports, en referencia a la postura que adoptaron los franceses en su encuentro contra Irán durante la fase de grupos. En aquel duelo, los galos dejaron entrever un juego deliberadamente pasivo, buscando perder para evitar enfrentarse a rivales como Brasil o Marruecos en las instancias de eliminación directa.

“Más allá de ser un deporte de élite, tenemos que representar unos valores. Luchamos en conjunto para estar en los Juegos Olímpicos y para que cada día sean más los chicos que se sumen a la disciplina. Ver lo que hizo Francia no nos gusta, quedamos manchados todos”, agregó con contundencia.

El director técnico argentino fue tajante al señalar que la conducta de Francia no solo afecta la imagen de la selección en cuestión, sino que salpica a todo el futsal, una disciplina que busca consolidarse a nivel mundial y ganar mayor difusión en el ámbito deportivo. “No fue una revancha, no lo tomamos así, pero sí nos dolió como parte del deporte. Muchas veces no suele salir lo bueno, sino lo malo. Y eso malo se refleja. Todos quedamos mal porque todos somos parte. Me ha dolido”, sentenció.

La derrota ante Irán (4-1) dejó a Francia en el segundo puesto de su grupo, estrategia que les permitió esquivar a dos de los equipos más poderosos del torneo en los octavos y cuartos de final. Los franceses se midieron con Tailandia y Paraguay, respectivamente, antes de caer en semifinales frente a Argentina. Ahora, Les Bleus tendrán la posibilidad de disputar el partido por el tercer puesto, pero el sabor amargo y la mancha en su desempeño ya quedaron registrados.

Lucuix no se quedó solamente con la crítica hacia los europeos, también hizo hincapié en la actitud de la FIFA al abordar situaciones como esta. “Me ha dolido también la actitud de FIFA. No podemos ser tan tibios porque nos representa, por las charlas previas que se habla de las apuestas y estas situaciones, y cuando pasa no somos capaces de dar un toque de atención”, expresó con molestia.

El entrenador de la Albiceleste, consciente de la importancia de mantener la integridad del deporte, espera que este tipo de comportamientos no vuelvan a repetirse en el futuro. “Espero que no vuelva a pasar porque mancha a todo el deporte”, concluyó con la firmeza que lo caracteriza.

Mientras tanto, Argentina ya se prepara para la gran final ante Brasil (domingo, desde las 12). El clásico sudamericano definirá al campeón del Mundial de Uzbekistán, en un partido que promete ser apasionante.