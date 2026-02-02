Echaron a Fabián Doman de A24 y explotó contra el canal

Una figura de A24 anunció en sus redes sociales que el canal lo desvinculó sin previo aviso, a pesar de que le habían confirmado que seguiría al frente de su programa.

Se trata de Fabián Doman, quien condujo hasta fin de año el programa "24 Noticias". "Como muchos colegas ya saben, pero ustedes probablemente no, he sido desvinculado de la programación de A24 en 2026", tuiteó Doman, quien el año pasado fue de las pocas voces que mantuvo cierta independencia y tono crítico respecto del gobierno de Javier Milei.

"Esa noticia viene acompañada por otra, que quizás explique a la anterior: la opacidad y las anomalías que han acompañado todo el proceso. En el mes diciembre el director del canal, Juan Cruz Ávila, me ofreció la renovación del vínculo para este año, lo que cual fue reconfirmado al día siguiente, en otro encuentro, frente a terceros. En función de esa confirmación, rechacé dos propuestas laborales en televisión", siguió Doman.

"En el último programa que hice en aquel mes, me despedí de ustedes hasta hoy lunes 2 de febrero. Cuando volví de mis vacaciones me encontré con una novedad: una llamada telefónica de la gerencia periodística –no de Ávila- extrañamente confusa, donde me consultaba si podía hacer la noche del domingo y que quizás no seguiría en la semana, pero que era solo una idea y que al día siguiente se pondrían en contacto conmigo para ver cómo seguíamos", añadió.

Luego, el periodista sostuvo: "Nadie me llamó. Como tampoco nadie me atendió (salvo alguien cercano a la dirección periodística, pero que carecía de respuesta oficial alguna). Está claro que el canal tiene derecho a contratarme o no. Sin embargo, resulta difícil de entender que no se renueve un vínculo cuando el programa '24 Noticias' tuvo buenos niveles de audiencia, el mayor share del prime time del canal, alta venta publicitaria y reiterados reconocimientos internos durante todo el año".

Doman contrastó su situación actual con lo que vivió en sus décadas de experiencia en la televisión. "La regla en televisión era que el buen rating mantenía un programa al aire. Parece que esa norma ya no corre. Mi único reclamo es que, si se decide prescindir de mi trabajo, se comunique en tiempo y forma y por los responsables, como establecen los contratos. Haber sido confirmado en la programación 2026 fue lo que me llevó a rechazar otras ofertas. Aun así, nadie dio explicaciones. En mis años en los medios atravesé todo tipo de situaciones, pero nunca que me confirmaran en una programación con horario incluido para luego incumplir. Y no dar la cara", agregó.