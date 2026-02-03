Revelaron que Peter Lanzani fue internado de urgencia

Peter Lanzani fue hospitalizado este lunes 2 de febrero en el Sanatorio Colegiales al mediodía tras sufrir una fuerte descompensación. Al parecer, aún no se sabe que le podría suceder al actor, pero el cuerpo médico está realizando distintos estudios para averiguarlo.

El encargado de revelar la noticia fue Pepe Ochoa en LAM, quién aseguró al aire: "Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo", y sumó: "Verán si eventualmente tienen que operarlo o no".

"A esta hora está fuera de riesgo", continuó el panelista tras revelar que Peter Lanzani tuvo fiebre durante su internación. Por último, la suricata reveló cómo fue el mal momento que pasó el actor: "A la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio".

Netflix anunció el 28 de enero una nueva película hecha en Argentina protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre y escrita por Mitre y Mariano Llinás. El film es un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos, sin advertir que esos pequeños grupos estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil en el corazón de la dictadura argentina.

Producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.